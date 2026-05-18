18 Maggio 2026
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18 Maggio 2026

Lorenzo Salvetti, da X Factor alla vittoria ad Amici 25: il primo EP “Stupida Vita” e un instore tour

Per il cantautore veronese un percorso dal quarto posto a X Factor 2024 alla vittoria ad Amici 25

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Lorenzo Salvetti vincitore Amici 25 - EP Stupida Vita
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Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 25, pubblica venerdì 22 maggio il suo primo EP Stupida Vita. La raccolta esce a cinque giorni dalla finale del programma e sarà accompagnata da un instore tour di dodici date in giro per l’Italia, dal 22 maggio al 6 giugno.
All’interno dell’EP sei brani: tre già presentati durante il programma di Canale 5 – Dimmelo tu, la title track Stupida Vita e Prima di te e dopo – e tre inediti, Via Santini, Rollercoaster e Romeo e Giulietta.
Il progetto discografico dell’artista esce con Atlantic Records, la label di Warner Music Italy guidata da Marco Masoli, già vincitrice al Festival di Sanremo 2026 con Sal Da Vinci.

Stupida Vita, la tracklist dei brani dell’EP

  • Dimmelo tu
  • Stupida Vita
  • Prima di te e dopo
  • Via Santini
  • Rollercoaster
  • Romeo e Giulietta

Le sonorità del progetto uniscono cantautorato contemporaneo e indie-pop, con una scrittura che racconta crescita, relazioni e fragilità generazionali.
Per il cantante veronese, classe 2008 e seguito dal manager Fabrizio Giannini, è il primo EP a meno di due anni dal debutto a X Factor 2024, dove era arrivato in finale a Piazza del Plebiscito con l’inedito Mille Concerti. Da X Factor ad Amici, un percorso che in meno di due stagioni televisive lo porta al primo progetto discografico completo.

Lorenzo Salvetti, le date dell’instore tour 2026

L’instore tour parte il giorno stesso dell’uscita dell’EP, il 22 maggio a Bussolengo, in provincia di Verona, e si chiude il 6 giugno a Campobasso.

  • 22 maggio – Bussolengo (Verona ), CC Porte dell’Adige, ore 18.00
  • 23 maggio – Villesse (Gorizia), Tiare Shopping, ore 17.00
  • 24 maggio – Fiumicino (Roma), The Wow Side Shopping Center, ore 17.30
  • 25 maggio – Milano, Mondadori Bookstore Buenos Aires, ore 17.30
  • 27 maggio – Roncadelle (Brescia), Elnòs Shopping, ore 18.00
  • 28 maggio – Mestre (Venezia), CC Porte di Mestre, ore 17.30
  • 30 maggio – Senigallia (Ancona), CC Il Maestrale, ore 17.30
  • 31 maggio – L’Aquila, CC L’Aquilone, ore 17.00
  • 1 giugno – Corciano (Perugia), CC Quasar Village, ore 17.30
  • 4 giugno – Bologna, Shopville Gran Reno, ore 18.30
  • 5 giugno – Afragola (Napoli), Porte di Napoli, ore 18.00
  • 6 giugno – Campobasso, Centro del Molise, ore 17.00

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