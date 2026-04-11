Lorenzo Salvetti avrà come manager post-Amici un nome storico della discografia italiana, Fabrizio Giannini?

Questa sera, sabato 11 aprile, andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici 25. Nelle scorse settimane avevamo svelato in anteprima, in un nostro articolo, che Cate Lumina potrebbe essere seguita come management da Marta Donà de LaTarma (già manager di Marco Mengoni, Angelina Mango e Alessandro Cattelan, tra gli altri). Ora siamo in grado di lanciare un’altra indiscrezione importante che riguarda due dei protagonisti assoluti di questa edizione: Lorenzo Salvetti ed Elena.

Secondo i nostri rumors, infatti, il mercato discografico reale si sta già muovendo concretamente attorno ai talenti del programma, e un’altra delle firme più pesanti del panorama musicale italiano sarebbe pronta ad accogliere uno dei candidati alla vittoria nel suo roster di artisti.

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LORENZO SALVETTI con FABRIZIO GIANNINI dopo Amic i: IL RUMOR

Stando a quanto risulta ad All Music Italia, Lorenzo Salvetti (tra i favoriti per la vittoria finale e fresco di pubblicazione del nuovo singolo Dimmelo Tu) avrebbe firmato un contratto di management con una figura storica della discografia italiana: Fabrizio Giannini.

Se la notizia dovesse trovare conferma ufficiale, si tratterebbe di un colpo importantissimo per il giovane cantautore. Giannini è un dirigente discografico e manager tra i più influenti in Italia. La sua carriera inizia negli anni ’80 alla CBS e poi alla EMI, dove si distingue per la ricerca di nuovi talenti. Nel corso del tempo ha ricoperto ruoli di vertice in major come WEA Italiana, CGD East West ed EMI, firmando contratti con artisti destinati a fare la storia come Laura Pausini e Irene Grandi.

Dopo la lunga esperienza nelle major, nel 2007 ha fondato la A&R Management. Negli ultimi anni è stato al fianco di Michele Bravi (dal 2013 al 2015), Elodie (fino al 2019) e, sempre in passato, Giorgia, Nina Zilli.

Giannini negli scorsi mesi ha iniziato a seguire come manager Gianna Nannini. Storica, e conclusasi dopo 23 anni, la sua collaborazione con Tiziano Ferro.

Insomma, avere una struttura del genere alle spalle garantirebbe a Lorenzo Salvetti una solidità progettuale rara per un artista in uscita da un talent.

ELENA D’Elia VERSO LA 21CO?

La seconda indiscrezione ancora da confermare riguarda invece Elena. La cantautrice ha recentemente presentato ai compagni il suo nuovo inedito A parte me, un brano dalla rara profondità scritto per lei da Amara.

Secondo le voci che circolano tra gli addetti ai lavori, Elena D’Elia potrebbe entrare a far parte della 21Co ovvero l’etichetta discografica indipendente che vede tra i soci fondatori la stessa Maria De Filippi, Briga e la collaboratrice storica della De Filippi, Emanuela Sempio, nata alcuni anni fa proprio per supportare e tutelare alcuni talenti usciti dal programma.

Con il serale che entra nel vivo e il cerchio che si stringe, i destini discografici dei ragazzi iniziano a delinearsi in modo sempre più netto. Non resta che attendere le conferme ufficiali.