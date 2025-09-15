15 Settembre 2025
di
All Music Italia
DISCOGRAFIA
15 Settembre 2025

Fabrizio Giannini è il nuovo manager di Gianna Nannini

Gianna Nannini in attesa del nuovo album annuncia un importante cambiamento

Gianna Nannini e Fabrizio Giannini annunciano la nuova collaborazione di management
Gianna Nannini annuncia una novità importante per la sua carriera: da oggi sarà affiancata da Fabrizio Giannini in veste di nuovo manager, il professionista seguirà tutte le attività di management. Una scelta che segna la fine della collaborazione con Gaetano Puglisi, che aveva seguito la rocker senese dopo Adele Di Palma.

L’annuncio è arrivato tramite comunicato dell’ufficio stampa Goigest e con un post ufficiale sui social in cui Giannini ha condiviso una foto con l’artista, scrivendo: “Comincia oggi il mio nuovo percorso con te Gianna Nannini. FE-NO-ME-NA-LE”.

Chi è Fabrizio Giannini

Fabrizio Giannini (Milano, 1º marzo 1960) è un dirigente discografico e manager tra i più influenti della scena musicale italiana. La sua carriera inizia negli anni ’80 alla CBS e poi alla EMI, dove si distingue per la ricerca di nuovi talenti. Nel corso del tempo ricopre ruoli di vertice in major come WEA Italiana, CGD East West e EMI, firmando contratti con artisti destinati a diventare protagonisti assoluti della musica italiana come Laura Pausini, Tiziano Ferro e Irene Grandi.

Dopo la lunga esperienza nelle major, nel 2007 fonda A&R Management, società di management e produzioni discografiche. Da lì in avanti porta avanti un’attività trasversale che unisce scouting, direzione artistica e management. Negli ultimi anni è stato al fianco di Michele Bravi ( da 2013 al 2015), Elodie (fino al 2019), Giorgia, Nina Zilli oltre alla storica collaborazione con Tiziano Ferro terminata nel 2024 dopo 23 anni.

Una nuova fase artistica per Gianna Nannini

Con l’ingresso di Fabrizio Giannini al suo fianco, Gianna Nannini apre ora un nuovo capitolo della sua carriera. Una scelta che mette insieme l’esperienza di una delle icone più amate della musica italiana con quella di un manager che ha contribuito a scrivere pagine fondamentali della discografia del nostro Paese.

