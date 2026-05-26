26 Maggio 2026
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26 Maggio 2026

Noemi, “Tu cosa fai questa sera”: testo, significato e la nuova versione di sé

Il singolo esce venerdì 29 maggio. Il 30 maggio parte il tour estivo di Noemi.

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Noemi nella foto promo del nuovo singolo Tu cosa fai questa sera, in ambientazione notturna blu
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Testo e significato di Tu cosa fai questa sera, il nuovo singolo di Noemi, in uscita venerdì 29 maggio per Columbia Records / Sony Music.

Scritto dalla stessa Noemi insieme a Paolo Antonacci e prodotto da Vito Salamanca, già al lavoro sui brani di Samurai Jay, il brano segna un cambio di passo nel percorso dell’artista romana, che torna con la sua personale colonna sonora dell’estate dopo un 2025 chiuso con tre singoli di forte impatto: Non sono io, Oh ma! con Rocco Hunt e Bianca.

Il nuovo singolo anticipa il ritorno live di Noemi, attesa sui palchi italiani da venerdì 30 maggio con il Noemi Live 2026, tour estivo prodotto da Friends & Partners che attraverserà i festival e le location più suggestive del Paese fino ai due eventi speciali di dicembre: il 14 al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

NoemiTu cosa fai questa sera: il significato del brano

Tu cosa fai questa sera è un brano costruito attorno al riscatto della sensualità come gesto di libertà. Al centro del racconto c’è una donna che riscopre la propria femminilità senza metterla da parte, che gioca con la passione senza chiedere il permesso.

Una scrittura che Noemi firma in prima persona insieme a Paolo Antonacci, e che traduce in canzone una postura più consapevole, più diretta, meno mediata.

Dal punto di vista delle sonorità, il pezzo segna una direzione nuova nel percorso dell’artista. Vito Salamanca, in produzione, costruisce una veste più ritmica, incisiva e contemporanea, che asseconda il taglio del testo senza coprirlo.

Il testo di Tu cosa fai questa sera

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Tu cosa fai questa sera” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 29 maggio, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: Tu cosa fai questa sera
Artista: Noemi
Autori: Noemi, Paolo Antonacci
Produzione: Vito Salamanca
Etichetta: Columbia Records
Data di uscita: venerdì 29 maggio 2026

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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