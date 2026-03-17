Noemi annuncia i concerti del 2026: date del tour estivo e due eventi a Milano e Roma

Noemi annuncia nuovi appuntamenti dal vivo per il 2026. La cantautrice romana tornerà infatti sul palco con una serie di concerti estivi in alcuni festival italiani, prima di chiudere l’anno con due eventi speciali nei teatri di Milano e Roma. Il calendario di Noemi live 2026 partirà a luglio e attraverserà diverse città italiane, con due date finali previste a dicembre.

I concerti saranno prodotti da Friends & Partners e porteranno sul palco una scaletta che attraversa le tappe principali della carriera dell’artista, tra brani recenti e successi che negli anni hanno caratterizzato il suo percorso discografico.

NOEMI LIVE 2026: LE DATE DEI CONCERTI

8 luglio 2026 – Castello – Udine

12 luglio 2026 – Castello Sforzesco – Vigevano (PV)

17 luglio 2026 – Sagrato Basilica Madonna del Pozzo – Capurso (BA)

26 luglio 2026 – Piazza Quintino Sella – Iglesias (SU)

1 agosto 2026 – Anfiteatro Falcone e Borsellino – Zafferana Etnea (CT)

8 agosto 2026 – Piazzale Roma – Riccione (RN)

10 agosto 2026 – Teatro La Versiliana – Marina di Pietrasanta (LU)

14 agosto 2026 – Arena Parco della Repubblica – Sirolo (AN)

30 agosto 2026 – Piazza dei Signori – Vicenza

14 dicembre 2026 – Teatro Arcimboldi – Milano

22 dicembre 2026 – Auditorium Parco della Musica – Roma

Il nuovo tour di Noemi

Il tour arriva dopo un periodo particolarmente intenso per Noemi. Negli ultimi mesi la cantante ha pubblicato il singolo Bianca, rimasto a lungo ai vertici dell’airplay radiofonico italiano, e ha portato dal vivo il suo ultimo progetto discografico Nostalgia.

Parallelamente l’artista è stata protagonista anche in televisione e in radio: tra gli impegni recenti la partecipazione come giurata a Io Canto Family e la conduzione del programma radiofonico Non solo parole su Rai Radio1, dedicato alla musica italiana e ai suoi protagonisti.

I numeri di Noemi

In oltre dieci anni di carriera Noemi ha collezionato numerosi riconoscimenti discografici, tra cui 18 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Nel suo repertorio figurano brani diventati popolari presso il grande pubblico come Sono solo parole, Glicine, Makumba con Carl Brave e Non ho bisogno di te.

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