Sabato 2 maggio 2026 l’avventura di Riccardo Stimolo ad Amici 25 è giunta al capolinea. Il cantante, che faceva parte della squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è stato infatti eliminato, insieme a Gard, durante la settima puntata del Serale, andata in onda su Canale 5 la scorsa settimana.

Ed ecco che a poche ore dalla semifinale del talent show, l’artista ha affidato ai social le sue prime parole, colme di gratitudine e speranza. Poi, si riparte col nuovo singolo Gira!

Le prime parole di RICCARDO STIMOLO dopo l’eliminazione da Amici

Il messaggio condiviso da Riccardo Stimolo sui social, dopo essere stato eliminato a un passo dalla semifinale di Amici 25, è un lungo e sentito ringraziamento per il percorso vissuto negli ultimi mesi all’interno del talent, un’esperienza che il giovane artista definisce “magica” e destinata a restare per sempre nel suo cuore.

“Dire grazie sarebbe riduttivo. Quello che ho vissuto in questi mesi è stato magico e lo porterò per sempre nel mio cuore”, scrive Riccardo. “Sono grato alla vita per avermi fatto vivere quest’esperienza”.

Non manca poi un ringraziamento speciale a tutti coloro che lavorano dietro le quinte del programma e che lo hanno accompagnato passo dopo passo durante il percorso all’interno della scuola:

“Voglio ringraziare tutte le persone che ci sono state dietro per otto mesi: dagli autori ai fonici, dalle costumiste alle ragazze della redazione e alla produzione. Siete persone meravigliose, sempre pronte a darci una mano in qualsiasi momento”.

Riccardo rivolge poi le sue parole a tutti gli insegnanti con cui ha avuto l’opportunità di far lezione e a Maria De Filippi, “per avermi insegnato tanto“.

Ma non è tutto! Dopo i ringraziamenti arriva infatti una promessa:

“Continuerò a mettere il cuore e il sorriso in tutto quello che farò, ma soprattutto l’impegno, che non è mai mancato“.

Infine, Riccardo dedica un pensiero speciale a coloro che lo hanno sostenuto durante la sua permanenza all’interno della scuola di canto e di ballo più famosa d’Italia:

“Un ringraziamento speciale a tutte le persone che si sono affezionate a me e che ogni giorno mi scaldano il cuore. Vi voglio bene e non vedo l’ora di incontrarvi dal vivo”.

Riccardo Stimolo: l’eliminazione ad Amici 25, “Gira” e un futuro tutto da scrivere

L’esperienza nel talent show di Canale 5 ha permesso a Riccardo Stimolo di pubblicare i suoi primi inediti: Prima di Adesso, Mi Fido Di Te, Un Minuto In Più e il singolo estivo Gira.

Ora, però, l’attenzione si sposta sul percorso fuori dalla scuola. Telecamere spente e duro lavoro. Perché non importa se a Riccardo non è arrivata alcuna proposta discografica. O meglio, importa, ma non nel suo caso.

Come ha già scritto il nostro Direttore, Massimiliano Longo, in un editoriale, Riccardo ha infatti bisogno di studiare ancora tanto e un contratto discografico gli avrebbe forse fatto correre il rischio di “bruciarsi”. Il cantante deve dunque rimboccarsi le maniche, continuando a studiare e provando – al contempo – a sfruttare il più possibile la scia del talent.

Nel mentre, secondo alcuni rumors, sembrerebbe esserci una realtà indipendente interessata ad avere Riccardo nel proprio roster di artisti. Non ci resta dunque che attendere per scoprire se l’accordo andrà a buon fine!