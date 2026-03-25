25 Marzo 2026
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25 Marzo 2026

Riccardo Stimolo, “Un minuto in più”: sono acqua, non mi puoi fermare

Il terzo inedito è una dichiarazione di forza che non nega la vulnerabilità: resistere senza fingere di essere invincibili.

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Riccardo Stimolo, cantautore di Amici 25
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Riccardo Stimolo presenta Un minuto in più, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026.

Il brano arriva dopo i due precedenti inediti del cantautore, Mi Fido Di Te e PRIMA DI ADESSO, che hanno delineato un percorso artistico fatto di introspezione e di una scrittura capace di alternare delicatezza e intensità.

RICCARDO STIMOLO, “UN MINUTO IN PIÙ”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO

Dal frammento di testo disponibile, Un minuto in più è una canzone sull’attesa e sulla resistenza. La richiesta di “un istante in più” non è debolezza: è la voce di chi sa di poter aspettare perché sa chi è.

I due versi centrali costruiscono un’immagine potente attraverso il contrasto: “Perché sono acqua, non mi puoi fermare / Non sono vetro, ma mi posso spezzare”. Da un lato la fluidità, la capacità di aggirarsi intorno agli ostacoli senza spezzarsi; dall’altro la consapevolezza di avere comunque un limite, una fragilità reale che non viene nascosta.

È una dichiarazione di forza che non nega la vulnerabilità, e in questo sta la cosa più interessante del brano.

Riccardo Stimolo, cantautore di Amici 25

UN MINUTO IN PIÙ TESTO

Tienimi Tienimi
Tienimi Tienimi

E che avevo quest’idea in mente
Di costruire una casa solo mia
Di riempirla di ritorni e specchi
Nel momento di andare via

E ho piantato un altro fiore a maggio
Appassito poi in autunno

Tienimi un minuto in più
Per le cose che mi scorderò
Tu chiedimi un istante in più
E aspetterò
Perché sono acqua
Non mi puoi fermare
Non sono vetro
Ma mi posso spezzare
Tienimi un minuto in più
Per sempre
Tienimi Tienimi
Tienimi Tienimi

Cosi come ti mancasse un posto
Solo quando sei lontano
Così che adesso a me manca il coraggio
E l’ho capito dal tuo parliamo

E gioco ancora un altra carta
Ma chi ci crede alla fortuna
Se di tante stelle spente ho scelto una

Tienimi un minuto in più
Per le cose che mi scorderò
Tu chiedimi un istante in più
E aspetterò
Perché sono acqua
Non mi puoi fermare
Non sono vetro
Ma mi posso spezzare anch’io
Tienimi un minuto in più
Per sempre
Tienimi Tienimi
Tienimi Tienimi

Basta un minuto
E tutto può cambiare
Adesso è un fiore la mia delusione
Le mie difese diventate spine
Adesso va a sfiorire

Tu Tienimi un minuto in più
Per le cose che mi scorderò
Tu chiedimi un istante in più
E aspetterò
Perché sono acqua
Non mi puoi fermare
Non sono vetro
Ma mi posso spezzare anch’io
Tienimi un minuto in più
Per sempre
Tienimi Tienimi
Tienimi Tienimi

Tienimi un minuto in più
Tienimi

All Music Italia

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