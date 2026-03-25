Riccardo Stimolo, “Un minuto in più”: sono acqua, non mi puoi fermare

Riccardo Stimolo presenta Un minuto in più, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026.

Il brano arriva dopo i due precedenti inediti del cantautore, Mi Fido Di Te e PRIMA DI ADESSO, che hanno delineato un percorso artistico fatto di introspezione e di una scrittura capace di alternare delicatezza e intensità.

RICCARDO STIMOLO, “UN MINUTO IN PIÙ”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO

Dal frammento di testo disponibile, Un minuto in più è una canzone sull’attesa e sulla resistenza. La richiesta di “un istante in più” non è debolezza: è la voce di chi sa di poter aspettare perché sa chi è.

I due versi centrali costruiscono un’immagine potente attraverso il contrasto: “Perché sono acqua, non mi puoi fermare / Non sono vetro, ma mi posso spezzare”. Da un lato la fluidità, la capacità di aggirarsi intorno agli ostacoli senza spezzarsi; dall’altro la consapevolezza di avere comunque un limite, una fragilità reale che non viene nascosta.

È una dichiarazione di forza che non nega la vulnerabilità, e in questo sta la cosa più interessante del brano.

UN MINUTO IN PIÙ TESTO

Tienimi Tienimi

Tienimi Tienimi

E che avevo quest’idea in mente

Di costruire una casa solo mia

Di riempirla di ritorni e specchi

Nel momento di andare via

E ho piantato un altro fiore a maggio

Appassito poi in autunno

Tienimi un minuto in più

Per le cose che mi scorderò

Tu chiedimi un istante in più

E aspetterò

Perché sono acqua

Non mi puoi fermare

Non sono vetro

Ma mi posso spezzare

Tienimi un minuto in più

Per sempre

Tienimi Tienimi

Tienimi Tienimi

Cosi come ti mancasse un posto

Solo quando sei lontano

Così che adesso a me manca il coraggio

E l’ho capito dal tuo parliamo

E gioco ancora un altra carta

Ma chi ci crede alla fortuna

Se di tante stelle spente ho scelto una

Tienimi un minuto in più

Per le cose che mi scorderò

Tu chiedimi un istante in più

E aspetterò

Perché sono acqua

Non mi puoi fermare

Non sono vetro

Ma mi posso spezzare anch’io

Tienimi un minuto in più

Per sempre

Tienimi Tienimi

Tienimi Tienimi

Basta un minuto

E tutto può cambiare

Adesso è un fiore la mia delusione

Le mie difese diventate spine

Adesso va a sfiorire

Tu Tienimi un minuto in più

Per le cose che mi scorderò

Tu chiedimi un istante in più

E aspetterò

Perché sono acqua

Non mi puoi fermare

Non sono vetro

Ma mi posso spezzare anch’io

Tienimi un minuto in più

Per sempre

Tienimi Tienimi

Tienimi Tienimi

Tienimi un minuto in più

Tienimi