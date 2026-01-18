Amici 25, Riccardo presenta l’inedito “Mi Fido Di Te”: testo e significato del brano

Riccardo Stimolo, Mi Fido Di Te: significato del testo del nuovo brano.

Durante la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, durante la quale Mida ha presentato il nuovo singolo Canzone D’Amore, Riccardo Stimolo ha presentato davanti a Brunori Sas, giudice della gara inediti, e ai prof di canto e di ballo l’inedito Mi Fido Di Te (qui il pre-save).

Il brano arriva dopo l’uscita del precedente singolo Prima Di Adesso, che ad oggi vanta oltre 600 mila stream su Spotify, dove l’artista può contare su poco più di 89 mila ascoltatori unici mensili.

AMICI 25: RICCARDO STIMOLO, “MI FIDO DI TE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL nuovo inedito

Il significato di Mi Fido Di Te sarà disponibile a breve.

TESTO DEL BRANO

Lo sai che in fondo anche il rumore ha un suo vantaggio

Che non ti fa sentire le parole

Per quante volte che ho guardato in basso

Per altrettante volte c’eri te

Che mi facevi ancora vivere vivere

Non mi sentivo più colpevole colpevole di

Cercare risposte cercare un pretesto

Per trovare a stento un mio posto nel mondo

Ma fuori Milano è coperta di spine

E casa mia è un labirinto da cui non so uscire

Che per salire dal fondo di questo barile

Io devo tutto a te

E un giorno tutto passerà

Ci rideremo sopra come quell’attimo

In cui eravamo io e te

A far l’amore su un attico

Sul tetto di questa città

Come due stronzi che si fottono il mondo

E a noi ci va bene così

Ci va bene così

Allora stringimi qui

Perché di questa vita sai

Che non mi fiderei

Come mi fido di te

A volte resto al polo opposto

Estremista ad ogni costo

C’è chi ragione e chi anche torno

L’apocalisse è sul tuo volto

Cola il mascara dal tuo occhio

E ci perdiamo tra le ombre di questo skyline

Ma fuori Milano è coperta di spine

E casa mia è un labirinto da cui non so uscire

Che per salire dal fondo di questo barile

Io devo tutto a te

E un giorno tutto passerà

Ci rideremo sopra come quell’attimo

In cui eravamo io e te

A far l’amore su un attico

Sul tetto di questa città

Come due stronzi che si fottono il mondo

E a noi ci va bene così

Ci va bene così

Allora stringimi qui

Perché di questa vita sai

Che non mi fiderei

Come mi fido di te

E lo capisco solamente quando non ci sei

E non ti trovo mai

E un giorno tutto passerà

Ci rideremo sopra come quell’attimo

In cui eravamo io e te

A far l’amore su un attico

Sul tetto di questa città

Come due stronzi che si fottono il mondo

E a noi ci va bene così

Ci va bene così

Allora stringimi qui

Perché di questa vita sai

Che non mi fiderei

Come mi fido di te