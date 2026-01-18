18 Gennaio 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
18 Gennaio 2026

Amici 25, Riccardo presenta l’inedito “Mi Fido Di Te”: testo e significato del brano

Il brano arriva dopo l'uscita del precedente singolo "Prima Di Adesso", che ad oggi vanta oltre 600 mila stream su Spotify

Amici di Lorenza Ferraro
Riccardo Stimolo Mi Fido Di Te
Condividi su:

Riccardo Stimolo, Mi Fido Di Te: significato del testo del nuovo brano.

Durante la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, durante la quale Mida ha presentato il nuovo singolo Canzone D’Amore, Riccardo Stimolo ha presentato davanti a Brunori Sas, giudice della gara inediti, e ai prof di canto e di ballo l’inedito Mi Fido Di Te (qui il pre-save).

Il brano arriva dopo l’uscita del precedente singolo Prima Di Adesso, che ad oggi vanta oltre 600 mila stream su Spotify, dove l’artista può contare su poco più di 89 mila ascoltatori unici mensili.

AMICI 25: RICCARDO STIMOLO, “MI FIDO DI TE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL nuovo inedito

Il significato di Mi Fido Di Te sarà disponibile a breve.

Riccardo Stimolo cover Mi Fido Di Te

TESTO DEL BRANO

Lo sai che in fondo anche il rumore ha un suo vantaggio
Che non ti fa sentire le parole
Per quante volte che ho guardato in basso
Per altrettante volte c’eri te
Che mi facevi ancora vivere vivere
Non mi sentivo più colpevole colpevole di
Cercare risposte cercare un pretesto
Per trovare a stento un mio posto nel mondo
Ma fuori Milano è coperta di spine
E casa mia è un labirinto da cui non so uscire
Che per salire dal fondo di questo barile
Io devo tutto a te
E un giorno tutto passerà
Ci rideremo sopra come quell’attimo
In cui eravamo io e te
A far l’amore su un attico
Sul tetto di questa città
Come due stronzi che si fottono il mondo
E a noi ci va bene così
Ci va bene così
Allora stringimi qui
Perché di questa vita sai
Che non mi fiderei
Come mi fido di te
A volte resto al polo opposto
Estremista ad ogni costo
C’è chi ragione e chi anche torno
L’apocalisse è sul tuo volto
Cola il mascara dal tuo occhio
E ci perdiamo tra le ombre di questo skyline
Ma fuori Milano è coperta di spine
E casa mia è un labirinto da cui non so uscire
Che per salire dal fondo di questo barile
Io devo tutto a te
E un giorno tutto passerà
Ci rideremo sopra come quell’attimo
In cui eravamo io e te
A far l’amore su un attico
Sul tetto di questa città
Come due stronzi che si fottono il mondo
E a noi ci va bene così
Ci va bene così
Allora stringimi qui
Perché di questa vita sai
Che non mi fiderei
Come mi fido di te
E lo capisco solamente quando non ci sei
E non ti trovo mai
E un giorno tutto passerà
Ci rideremo sopra come quell’attimo
In cui eravamo io e te
A far l’amore su un attico
Sul tetto di questa città
Come due stronzi che si fottono il mondo
E a noi ci va bene così
Ci va bene così
Allora stringimi qui
Perché di questa vita sai
Che non mi fiderei
Come mi fido di te

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli 16 gennaio 2026 1

Pagelle nuovi singoli 16 gennaio: Dargen D'Amico direzione Sanremo, la carica di ex Amici e quella di Etta
Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 2

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 3

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Fabio Fazio conduce lo speciale Ornella senza fine tributo TV a Ornella Vanoni con tanti ospiti 4

Ornella senza fine: ospiti e anticipazioni del tributo a Ornella Vanoni sul Nove
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 17 gennaio con giudice Brunori Sas e ospite Mida. 5

Amici 2025: le anticipazioni del 17 gennaio con Brunori Sas giudice e Mida ospite
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Copertina dell’album Tutto è possibile di Geolier con i featuring di Pino Daniele e 50 Cent 7

Sapersi raccontare con onestà e convinzione, Geolier ha fatto il primo 'no skip' album del 2026 con "Tutto è possibile"
Laura Pausini e Julien Lieb in “La dernière chanson” da Io canto 2 8

Laura Pausini canta “Due vite” in francese con “La dernière chanson”: nel duetto c’è Julien Lieb
New Music Friday 16 gennaio: singoli più attesi settimana 3/2026 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 16 gennaio 2026
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 10

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring

Cerca su A.M.I.