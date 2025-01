Amici 24: le anticipazioni della quattordicesima puntata con Ermal Meta, Dardust e Ornella Vanoni

Amici 24, le anticipazioni della quattordicesima puntata del Pomeridiano.

Domenica 12 gennaio, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la quattordicesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospite musicale Ermal Meta.

Dardust, insieme a Ornella Vanoni, giudicherà invece la gara di canto, mentre per la gara di ballo Maria De Filippi ha chiamato Garrison.

SFIDE

Non sono state svolte sfide e gli ultimi in classifica di questa puntata non hanno nemmeno ricevuto la maglia rossa della sfida.

La classifica di Canto di questa settimana verte sui nuovi inediti che usciranno il 14 gennaio.

COMPITI

Nicolò ha svolto il compito assegnatogli da Rudy Zerbi sulle note di Bella senz’anima, il quale gli ha chiesto di prendere ispirazione dall’esibizione sulla medesima canzone cantata da Emma quando era nella Scuola di Amici. Alla fine, Zerbi gli dice che non gli piace.

Chiara ha svolto il compito di Emanuel Lo sui tacchi per mettere alla prova la sua sensibilità. Il professore le dà 5 nonostante per lui Chiara abbia comunque fatto un passo in avanti. La Celentano, invece, le dà 9.5.

Alessia ha svolto invece il compito assegnatole da Deborah Lettieri. Quest’ultima dice ad Alessia che è migliorata ma non è ancora sufficiente e le dà 5.5. Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, però, sottolineano che per loro la ballerina avrebbe dovuto prendere un voto più alto.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la quattordicesima puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 12 gennaio è registrata).