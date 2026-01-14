Mida inaugura il 2026 con “Canzone d’amore”: un singolo intimo che mette al centro i gesti e non le parole

Dopo aver chiuso il 2025 con Semplicemente, in featuring con Sarah Toscano per la serie Netflix RIV4LI, e dopo aver macinato milioni di stream con Popolare, brano di Michele Bravi che lo ha visto protagonista come feat., Mida inaugura il nuovo anno con un singolo che punta dritto all’emotività: Canzone d’amore.

Il brano esce venerdì 16 gennaio in licenza esclusiva M.A.S.T. / Believe.

mida: canzone d’amore, Un brano che parla di gesti, prima che di parole

Canzone d’amore è un pezzo delicato e intimo, costruito su un equilibrio preciso tra semplicità e coinvolgimento emotivo. Mida sceglie di raccontare l’amore non come dichiarazione plateale, ma come somma di piccoli gesti concreti, quelli che spesso contano più di qualsiasi frase ben scritta.

Il brano non nasce come dedica a una persona specifica, ma come una sorta di contenitore emotivo a disposizione di chi ascolta: una canzone pensata per chi sente il bisogno di dire qualcosa, ma fatica a trovare le parole giuste per farlo.

Musicalmente il pezzo si apre con una progressione di accordi al pianoforte, dal tono intimo e raccolto, per poi evolversi in una strofa più ritmata e incalzante, mantenendo però sempre una dimensione emotiva centrale, coerente con il racconto.

Con Canzone d’amore, Mida apre il 2026 scegliendo la strada dell’intimità e della sottrazione, puntando su una narrazione emotiva diretta e accessibile, in linea con un percorso artistico che continua a crescere per coerenza, più che per forzature.