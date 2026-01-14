14 Gennaio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
14 Gennaio 2026

Mida inaugura il 2026 con “Canzone d’amore”: un singolo intimo che mette al centro i gesti e non le parole

Dopo “Semplicemente” e il successo di “Popolare”, Mida torna con un brano delicato e personale.

News di All Music Italia
Mida nel nuovo singolo Canzone d’amore
Condividi su:

Dopo aver chiuso il 2025 con Semplicemente, in featuring con Sarah Toscano per la serie Netflix RIV4LI, e dopo aver macinato milioni di stream con Popolare, brano di Michele Bravi che lo ha visto protagonista come feat., Mida inaugura il nuovo anno con un singolo che punta dritto all’emotività: Canzone d’amore.

Il brano esce venerdì 16 gennaio in licenza esclusiva M.A.S.T. / Believe.

Canzone d'amore Mida - Copertina

mida: canzone d’amore, Un brano che parla di gesti, prima che di parole

Canzone d’amore è un pezzo delicato e intimo, costruito su un equilibrio preciso tra semplicità e coinvolgimento emotivo. Mida sceglie di raccontare l’amore non come dichiarazione plateale, ma come somma di piccoli gesti concreti, quelli che spesso contano più di qualsiasi frase ben scritta.

Il brano non nasce come dedica a una persona specifica, ma come una sorta di contenitore emotivo a disposizione di chi ascolta: una canzone pensata per chi sente il bisogno di dire qualcosa, ma fatica a trovare le parole giuste per farlo.

Musicalmente il pezzo si apre con una progressione di accordi al pianoforte, dal tono intimo e raccolto, per poi evolversi in una strofa più ritmata e incalzante, mantenendo però sempre una dimensione emotiva centrale, coerente con il racconto.

Con Canzone d’amore, Mida apre il 2026 scegliendo la strada dell’intimità e della sottrazione, puntando su una narrazione emotiva diretta e accessibile, in linea con un percorso artistico che continua a crescere per coerenza, più che per forzature.

All Music Italia

Articoli più letti

Logo ufficiale del Festival di Sanremo 2026 1

Chi ha scritto le canzoni del Festival di Sanremo 2026? Ecco tutti gli autori in gara
Carlo Conti e Pippo Baudo, ritorno di Sanremo Top nel 2026 dopo il Festival di Sanremo 2

Sanremo Top torna nel 2026: Carlo Conti riprende un’idea di Baudo e riporta in TV la “classifica” dopo il Festival
Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 3

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 4

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Collage dei 10 artisti emergenti selezionati da All Music Italia per il 2026 5

10 nomi di talenti in ascesa da tenere d'occhio nel 2026: da Nico Arezzo a Scozia, da Emma a Santoianni
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici 25 pagelle quattordicesima puntata 11 gennaio 7

Amici 25, le pagelle della quattordicesima puntata: la rivincita di Michele e la caduta di Opi
New Music Friday 16 gennaio: singoli più attesi settimana 3/2026 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 16 gennaio 2026
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Carlo Conti e Laura Pausini sorridenti durante l'annuncio della conduzione di Sanremo 2026. 10

Laura Pausini condurrà il Festival di Sanremo 2026: una regina di ritorno nel luogo dove tutto iniziò

Cerca su A.M.I.