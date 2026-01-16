16 Gennaio 2026
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
Condividi su:
16 Gennaio 2026

Pagelle nuovi singoli 16 gennaio: Dargen D’Amico direzione Sanremo, la carica di ex Amici e quella di Etta

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Pagelle nuovi singoli 16 gennaio 2026
Condividi su:

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 16 gennaio 2026 (con qualche recupero delle scorse settimane), a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

E’ la settimana di molti ex ‘amiciani’ tra cui Alberto Urso con Gigi D’Alessio, Mida, Alessio Bernabei e Matthew ma anche Dargen D’Amico che inaugura la strada verso Sanremo, i Subsonica e molti altri.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Nota Copyright All Music Italia
Questo articolo è un contenuto originale di All Music Italia ed è protetto dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. È vietata la riproduzione integrale o parziale senza citazione della fonte e link attivo all’articolo originale.

 

Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana. Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 16 gennaio 2026.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 1

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 2

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
New Music Friday 16 gennaio: singoli più attesi settimana 3/2026 3

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 16 gennaio 2026
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Logo ufficiale del Festival di Sanremo 2026 5

Chi ha scritto le canzoni del Festival di Sanremo 2026? Ecco tutti gli autori in gara
Sanremo 2026, gli artisti raccontano il significato delle canzoni in gara 6

Sanremo 2026, parola agli artisti: cosa raccontano davvero le canzoni in gara
Blanco nuova musica 2026 album tour palazzetti 7

Blanco torna a scuola e annuncia nuova musica: album nel 2026 e tour nei palazzetti
Tutti gli album italiani in uscita 2026 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 17 gennaio con giudice Brunori Sas e ospite Mida. 9

Amici 2025: le anticipazioni del 17 gennaio con Brunori Sas giudice e Mida ospite
Kid Yugi – testo e significato Push It feat Anna 10

Kid Yugi e Anna insieme in Push It, il nuovo singolo che apre il 2026

Cerca su A.M.I.