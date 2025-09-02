Sarah Toscano presenta un altro inedito in attesa dell’album: “Semplicemente” con Mida e spoilera sui social “Met Gala”

Sarah Toscano & Mida Semplicemente testo e significato del brano presentato in anteprima al Future Hits Live 2025 di Radio Zeta, terzo brano inedito spoilerato dalla cantante e che sarà contenuto nel suo album. Il secondo, svelato sui social, è Met Gala.
Sarah continua il percorso di avvicinamento verso l’uscita del suo primo album e per farlo presenta un nuovo brano con Mida, cantante che negli scorsi mesi aveva già collaborato con Michele Bravi nel singolo Popolare. Questa volta la collaborazione è con la ex compagna di percorso ad Amici 23.
Sarah Toscano verso il nuovo album
Sul palco del Future Hits Live, Sarah ha proposto anche il suo brano sanremese, Amarcord, brano che andrà a confluire nel suo primo album in uscita ad ottobre 2025 per Warner Music Italy.
Questa presentazione in anteprima di Semplicemente segue quella di un altro brano che è stato svelato in anteprima live ad agosto al Red Valley (vedi qui) Non è ancora chiaro quale dei due brani sarà scelto come singolo ufficiale dopo Taki, uscita che non ha avuto il riscontro sperato, ma l’anteprima live radiofonica e televisiva lascia pensare che sarà proprio Semplicemente il prossimo tassello del suo progetto discografico.
Oppure potrebbe anche essere Met Gala, brano che la cantante ha fatto ascoltare nella stessa sera sui social a mezzo video e con queste parole: “Brillerò come al MET GALA“, canzone che potrebbe dare anche il titolo al suo album
Di sicuro c’è una certezza: Sarah Toscano, con il suo team di lavoro, tenterà sicuramente di tornare sul palco del Festival di Sanremo nel 2026.
Semplicemente – significato
Il brano è una canzone d’amore nello stile di quelle a cui la Toscano ci ha abituato. In Semplicemente si racconta di una relazione fragile, segnata da contraddizioni: il desiderio di stare insieme e allo stesso tempo la paura di dirsi “ti amo”. È il racconto di due anime simili, unite da un legame profondo ma complicato,
Semplicemente – testo
Io vorrei
Dirti qualcosa di meno importante
Ma lo farei
Se solo l’equilibrio mi bastasse
Non mi uscisse dalle tasche
A me viene voglia di futuro
E di scriverlo sul muro
Oh ma quante volte ho detto
Voglio solo te o nessuno
Ma quante volte a te
Che sei semplicemente
Come me
Come me
Una che cade dall’ultimo piano
Come te
Come te
Uno che non vuole dire ti amo
Fosse anche l’ultima
Che sarà, che sarà, che sarà
È solo una stupida
Malinconica notte che muore
Sbaglierò il tuo nome senza neanche farlo apposta
Brucio ogni ricordo poi mi prenderò la colpa
Non dico starò bene perché niente va più bene senza te
Come me
Come me
Una che cade dall’ultimo piano
Come te
Come te
Uno che non vuole dire ti amo
Fosse anche l’ultima
Che sarà, che sarà, che sarà
È solo una stupida
Malinconica notte che muore
Ma forse è meglio se io vado via
Forse amarsi è una sana follia
