14 Agosto 2025
di
All Music Italia
News
14 Agosto 2025

Sarah Toscano spoilera al Red Valley il primo singolo del nuovo album

Dal palco di Olbia all’uscita del primo album, Sarah Toscano è pronta a conquistare l'autunno

News
Sarah Toscano canta il nuovo singolo al Red Valley Festival 2025 in anteprima live
Sarah Toscano ha scelto il palco del Red Valley Festival di Olbia per dare un assaggio del suo nuovo singolo, un brano in italiano dal testo romantico e introspettivo, che farà parte del primo album in uscita ad ottobre.

Un’anteprima live che conferma la direzione pop del progetto e il lavoro di costruzione artistica che Warner Music sta portando avanti con la giovane artista puntando a renderla una vera popstar radio friendly.

da Amici 23 a Sanremo 2025

Il 2025 è stato l’anno del debutto di Sarah Toscano sul palco del Festival di Sanremo, a meno di dodici mesi dalla vittoria ad Amici 23. In gara con Amarcord, la cantante ha conquistato il 17º posto e il disco d’oro per le oltre 100.000 copie certificate.

Prima di Sanremo la cantante aveva pubblicato i singoli Roulette e Tacchi (fra le dita), brani che non sono riusciti ad emergere dalla massa nonostante la grande promozione.

Dopo la kermesse sanremese, invece, la marcia è cambiata: due singoli estivi, Perfect in featuring con Carl Brave e Taki, hanno mostrato due lati diversi della sua identità pop.

significato del nuovo singolo di sarah toscano

Sul palco del Red Valley di Olbia, Sarah ha proposto per la prima volta il suo nuovo brano, che sarà incluso nel disco in uscita. Un’anteprima dal vivo che ha messo in evidenza un testo dal taglio emotivo, incentrato su colpo di fulmine per un ragazzo sfuggente.

Il testo racconta la complessità di un legame intenso ma instabile, in cui l’attrazione convive con la frustrazione. La protagonista si sente “stupida” per quanto i pensieri siano sempre rivolti all’altra persona, pur sapendo che la relazione è segnata da distanze emotive, cambi di direzione e incapacità di trovare un vero punto di equilibrio. Tra immagini quotidiane e metafore, la canzone esprime il desiderio di superare gli ostacoli e “rimediare” a ciò che separa, lasciando spazio a un sentimento che, nonostante tutto, continua a essere forte e totalizzante.

In arrivo l’album

Il nuovo singolo farà parte del primo vero album di Sarah Toscano, atteso per ottobre 2025. Un progetto in cui Warner Music crede molto e per cui ha messo al lavoro alcuni degli autori di maggior successo del pop italiano, chiamati a costruire un repertorio capace di valorizzare al massimo la vocalità e l’identità della giovane artista. Tra loro Federica Abbate, Jacopo Ettore, Eugenio Maimone e Alessandro La Cava.

A seguire il testo completo della canzone.

sarah toscano – Testo nuovo singolo

Ti piace vivere la vita un po’ fuori controllo
cerchi quello che non vedi e ti perdi nel mondo
Come l’ansia tra le dita
e sorridi alla vicina
In un viaggio solo andata
E ti dimentichi l’uscita

Ed io ti cerco se non ti ho davanti
Ma so che non ti trovo seduto fra tanti
Perchè cambi sempre strada
perchè casa non è un posto
Ma vada come vada
Maledetto ti amo

Non so cosa c’è
Però mi sento una stupida
Parlo sempre di te
e di me anche se non ci conosciamo
perchè non rimediamo

Chiudiamoci in un bivio
Vale la pena liberi dal mare si
Però mi sento una stupida
Ma se l’amore è strano
Perchè non rimediamo
Maledetto ti amo

E chi chiamo
Se provo a dirmi che è destino
ma il destino non mi parla
Ho già la testa che continua
continua ad assillarmi
Tu non puoi sopportarmi
e Io non posso abituarmi ma dai
Non so fare a meno di te
Non so cosa

Non so cosa c’è
Però mi sento una stupida
Parlo sempre di te
e di me anche se non ci conosciamo
perchè non rimediamo

Chiudiamoci in un bivio
vale la pena
liberi dal mare sì
Però mi sento una stupida
Ma se l’amore è strano ma perchè non rimediamo

Maledetta che ti cerco se non ti ho davanti
Ma so che non ti trovo seduto fra tanti
Perchè cambi sempre strada
perchè casa non è un posto
Ma vada come vada
Maledetto ti amo

Lo sai cosa c’è
Però mi sento una stupida
Parlo sempre di te e di me
Anche se non ci conosciamo
Ma perchè non rimediamo

Chiudiamoci in un bivio
Vale la pena liberi dal mare si
Però mi sento una stupida
Ma se l’amore è strano
Perchè non rimediamo
Maledetto ti amo

Al momento la data di uscita del nuovo singolo di Sarah Toscano non è ancora stata svelata anche se, secondo nostre supposizioni, potrebbe arrivare in digitale già dal 29 agosto 2025.

Cerca su A.M.I.