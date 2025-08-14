Sarah Toscano spoilera al Red Valley il primo singolo del nuovo album

Sarah Toscano ha scelto il palco del Red Valley Festival di Olbia per dare un assaggio del suo nuovo singolo, un brano in italiano dal testo romantico e introspettivo, che farà parte del primo album in uscita ad ottobre.

Un’anteprima live che conferma la direzione pop del progetto e il lavoro di costruzione artistica che Warner Music sta portando avanti con la giovane artista puntando a renderla una vera popstar radio friendly.

da Amici 23 a Sanremo 2025

Il 2025 è stato l’anno del debutto di Sarah Toscano sul palco del Festival di Sanremo, a meno di dodici mesi dalla vittoria ad Amici 23. In gara con Amarcord, la cantante ha conquistato il 17º posto e il disco d’oro per le oltre 100.000 copie certificate.

Prima di Sanremo la cantante aveva pubblicato i singoli Roulette e Tacchi (fra le dita), brani che non sono riusciti ad emergere dalla massa nonostante la grande promozione.

Dopo la kermesse sanremese, invece, la marcia è cambiata: due singoli estivi, Perfect in featuring con Carl Brave e Taki, hanno mostrato due lati diversi della sua identità pop.

significato del nuovo singolo di sarah toscano

Sul palco del Red Valley di Olbia, Sarah ha proposto per la prima volta il suo nuovo brano, che sarà incluso nel disco in uscita. Un’anteprima dal vivo che ha messo in evidenza un testo dal taglio emotivo, incentrato su colpo di fulmine per un ragazzo sfuggente.

Il testo racconta la complessità di un legame intenso ma instabile, in cui l’attrazione convive con la frustrazione. La protagonista si sente “stupida” per quanto i pensieri siano sempre rivolti all’altra persona, pur sapendo che la relazione è segnata da distanze emotive, cambi di direzione e incapacità di trovare un vero punto di equilibrio. Tra immagini quotidiane e metafore, la canzone esprime il desiderio di superare gli ostacoli e “rimediare” a ciò che separa, lasciando spazio a un sentimento che, nonostante tutto, continua a essere forte e totalizzante.

In arrivo l’album

Il nuovo singolo farà parte del primo vero album di Sarah Toscano, atteso per ottobre 2025. Un progetto in cui Warner Music crede molto e per cui ha messo al lavoro alcuni degli autori di maggior successo del pop italiano, chiamati a costruire un repertorio capace di valorizzare al massimo la vocalità e l’identità della giovane artista. Tra loro Federica Abbate, Jacopo Ettore, Eugenio Maimone e Alessandro La Cava.

A seguire il testo completo della canzone.

sarah toscano – Testo nuovo singolo

Ti piace vivere la vita un po’ fuori controllo

cerchi quello che non vedi e ti perdi nel mondo

Come l’ansia tra le dita

e sorridi alla vicina

In un viaggio solo andata

E ti dimentichi l’uscita

Ed io ti cerco se non ti ho davanti

Ma so che non ti trovo seduto fra tanti

Perchè cambi sempre strada

perchè casa non è un posto

Ma vada come vada

Maledetto ti amo

Non so cosa c’è

Però mi sento una stupida

Parlo sempre di te

e di me anche se non ci conosciamo

perchè non rimediamo

Chiudiamoci in un bivio

Vale la pena liberi dal mare si

Però mi sento una stupida

Ma se l’amore è strano

Perchè non rimediamo

Maledetto ti amo

E chi chiamo

Se provo a dirmi che è destino

ma il destino non mi parla

Ho già la testa che continua

continua ad assillarmi

Tu non puoi sopportarmi

e Io non posso abituarmi ma dai

Non so fare a meno di te

Non so cosa

Non so cosa c’è

Però mi sento una stupida

Parlo sempre di te

e di me anche se non ci conosciamo

perchè non rimediamo

Chiudiamoci in un bivio

vale la pena

liberi dal mare sì

Però mi sento una stupida

Ma se l’amore è strano ma perchè non rimediamo

Maledetta che ti cerco se non ti ho davanti

Ma so che non ti trovo seduto fra tanti

Perchè cambi sempre strada

perchè casa non è un posto

Ma vada come vada

Maledetto ti amo

Lo sai cosa c’è

Però mi sento una stupida

Parlo sempre di te e di me

Anche se non ci conosciamo

Ma perchè non rimediamo

Chiudiamoci in un bivio

Vale la pena liberi dal mare si

Però mi sento una stupida

Ma se l’amore è strano

Perchè non rimediamo

Maledetto ti amo

Al momento la data di uscita del nuovo singolo di Sarah Toscano non è ancora stata svelata anche se, secondo nostre supposizioni, potrebbe arrivare in digitale già dal 29 agosto 2025.