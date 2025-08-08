8 Agosto 2025
Lorenza Ferraro
Red Valley Festival 2025: svelata la line-up della decima edizione

Sul palco dell'Olbia Arena si alterneranno: Max Pezzali, Fedez, Irama, Anna, Salmo, Guè, Lazza e...

Red Valley Festival 2025
Red Valley Festival 2025: line-up, date e biglietti.

Dopo un 2024 da record – con ben 118.175 presenze totali, oltre 50 artisti sul palco e altrettante ore di musica live – il Red Valley Festival, prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti con la partnership radiofonica di Radio 105, torna anche quest’anno per celebrare il suo decimo compleanno con quattro giorni ricchi di musica, confermandosi uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate.

Ed ecco che, mentre cresce l’attesa, aumenta anche il numero di artisti che dal 13 al 16 agosto si alterneranno sul palco dell’Olbia Arena: dai Fast Animals & Slow Kids a Gaia, passando per Il Pagante, M¥SS Keta, Shablo e molti altri.

Gli abbonamenti Festival Full Pass, i biglietti giornalieri Day Pass per le singole serate e gli ingressi per l’area VIP Lounge sono disponibili online al seguente link.

Red Valley Festival 2025

RED VALLEY FESTIVAL 2025: LA LINE-UP

DAY 1 – 13 AGOSTO 2025

  • Max Pezzali
  • Fedez
  • Tommy Cash
  • Fast Animals & Slow Kids
  • Rocco Hunt
  • Sarah Toscano
  • Il Pagante
  • Settembre
  • DJ Set Radio 105
  • Dodoj
  • Jeson
  • Mamacita

DAY 2 – 14 AGOSTO 2025

  • Alan Walker
  • Sfera Ebbasta
  • Ghali
  • Morad
  • Shiva
  • Paky
  • Astro
  • Botteghi
  • Sally Cruz
  • Samuele Brignoccolo

DAY 3 – 15 AGOSTO 2025

  • Anna
  • Lazza
  • Steve Aoki
  • Tony Effe
  • Artie 5ive
  • Tony Boy
  • Ludwig
  • Rrari Dal Tacco
  • Damianito
  • Faneto
  • Melons

DAY 4 – 16 AGOSTO 2025

  • Guè
  • Irama
  • Salmo
  • Gaia
  • Shablo, Joshua, Mimì, Tormento
  • M¥SS KETA
  • Nerissima Serpe, Papa V, Fritu
  • Dodoj
  • Nko
  • Promessa
  • Silent Bob & Sick Budd

Foto di copertina a cura di Edoardo Montanari

Cerca su A.M.I.