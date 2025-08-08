Red Valley Festival 2025: svelata la line-up della decima edizione

Red Valley Festival 2025: line-up, date e biglietti.

Dopo un 2024 da record – con ben 118.175 presenze totali, oltre 50 artisti sul palco e altrettante ore di musica live – il Red Valley Festival, prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti con la partnership radiofonica di Radio 105, torna anche quest’anno per celebrare il suo decimo compleanno con quattro giorni ricchi di musica, confermandosi uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate.

Ed ecco che, mentre cresce l’attesa, aumenta anche il numero di artisti che dal 13 al 16 agosto si alterneranno sul palco dell’Olbia Arena: dai Fast Animals & Slow Kids a Gaia, passando per Il Pagante, M¥SS Keta, Shablo e molti altri.

Gli abbonamenti Festival Full Pass, i biglietti giornalieri Day Pass per le singole serate e gli ingressi per l’area VIP Lounge sono disponibili online al seguente link.

RED VALLEY FESTIVAL 2025: LA LINE-UP

DAY 1 – 13 AGOSTO 2025

Max Pezzali

Fedez

Tommy Cash

Fast Animals & Slow Kids

Rocco Hunt

Sarah Toscano

Il Pagante

Settembre

DJ Set Radio 105

Dodoj

Jeson

Mamacita

DAY 2 – 14 AGOSTO 2025

Alan Walker

Sfera Ebbasta

Ghali

Morad

Shiva

Paky

Astro

Botteghi

Sally Cruz

Samuele Brignoccolo

DAY 3 – 15 AGOSTO 2025

Anna

Lazza

Steve Aoki

Tony Effe

Artie 5ive

Tony Boy

Ludwig

Rrari Dal Tacco

Damianito

Faneto

Melons

DAY 4 – 16 AGOSTO 2025

Guè

Irama

Salmo

Gaia

Shablo, Joshua, Mimì, Tormento

M¥SS KETA

Nerissima Serpe, Papa V, Fritu

Dodoj

Nko

Promessa

Silent Bob & Sick Budd

Foto di copertina a cura di Edoardo Montanari