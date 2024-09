Sarah Toscano, dopo l’anteprima ad Amici 24 arriva il nuovo singolo “Tacchi (Fra Le Dita)”

Sarah Toscano, Tacchi (Fra Le Dita): significato del testo del nuovo singolo.

Dopo aver pubblicato Roulette, singolo dalle sonorità pop dance in cui canta di un amore fugare, ed essere stata inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti, Sarah Toscano torna con un nuovo singolo, Tacchi (Fra Le Dita), presentato in anteprima assoluta durante la prima puntata del pomeridiano di Amici 24, durante la quale ha riconsegnato la coppia vinta lo scorso 18 maggio.

SARAH TOSCANO, “TACCHI (FRA LE DITA)”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il significato di Tacchi (Fra Le Dita) sarà disponibile a partire da venerdì 4 ottobre.

“TACCHI (FRA LE DITA)”: TESTO DEL BRANO

Il testo di Tacchi (Fra Le Dita) sarà disponibile a partire da venerdì 4 ottobre.

Sarà Toscano vanta attualmente quasi 435 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è, senza alcun dubbio, Sexy Magica con oltre 10 milioni di stream. Seguono Touché e Mappamondo, rispettivamente con 2.866.281 stream e poco più di 2 milioni 370 mila stream. A concludere la Top 5 arrivano infine Viole e Violini (1.619.510 stream) e L’Ultima Volta (1.030.859 stream).