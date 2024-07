Sarah Toscano lancia il nuovo singolo, “Roulette”, e inizia la corsa direzione Festival di Sanremo

Sarah Toscano Roulette testo e significato del nuovo singolo della giovane promessa del pop italiano vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Sono passati poco più di due mesi da quando, contro ogni previsione, la giovane Sarah alzava la coppa della 23esima edizione del talent show ideato da Maria De Filippi. Una vittoria inaspettata contro artisti che già possedevano un piccolo storico musicale come Mida e Holden ma anche contro il rap partenopeo di Petit.

Dopo la vittoria nel web c’è chi ha sottolineato come il pubblico abbia voluto premiare l’evoluzione della ragazza. Sarah Toscano è infatti entrata nel programma come una novella Gigliola Cinquetti in Non ho l’età che è stata trasformata in pochi mesi in un’aspirante sexy “baby Annalisa”.

Non è mancato chi ha azzardato l’ipotesi che questa vittoria di una vera esordiente (Sarah non aveva pubblicato singoli al momento dell’ingresso nel programma seppur fosse stata una delle vincitrici di Area Sanremo) risultava anche utile al programma bersagliato dalle critiche inerenti alla partecipazione di artisti sempre meno esordienti.

Fatto sta che Sarah Toscano ha trionfato nel programma e firmato un contratto con Warner. Ad oggi però i risultati dei singoli e dell’EP in classifica si sono rivelati al di sotto delle aspettative e nessuna certificazione ha premiato la giovane popstar. L’obiettivo, discografico e della De Filippi, è chiaro: Festival di Sanremo. Anche per questo motivo, alla ragazza è stata data ampia visibilità nei programmi musicali Mediaset e in contesti live, come l’apertura del concerto dei Black Eyed Peas e, il prossimo 17 agosto, la presenza al celebre Red Valley Festival di Olbia.

Il primo passo verso i progetti futuri è proprio il nuovo singolo, Roulette.

Sarah Toscano Roulette significato del nuovo singolo

Fuori dal 26 luglio 2024 Roulette segue Sexy magica e vede la ragazza cantare di un amore fugace, che assomiglia proprio a una roulette. Caratteristiche del brano sono chiare sonorità pop dance che si accompagnano alla sua meravigliosa voce.

SARAH TOSCANO ROULETTE TESTO

