11 Agosto 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
11 Agosto 2025

Album italiani in uscita: un autunno all’insegna del pop al femminile. Da Annalisa a Giorgia, passando per Sarah Toscano

L’autunno della musica italiana: gli album in arrivo tra settembre e dicembre

News di All Music Italia
Collage album italiani in uscita tra settembre e dicembre 2025
Condividi su:

Album italiani in uscita nell’autunno 2025, da settembre a dicembre.

Le luci dell’estate sono ancora accese, ma nel mondo della discografia italiana si guarda già all’autunno. Una stagione che si preannuncia particolarmente intensa, soprattutto per quanto riguarda le donne del pop italiano.

Annalisa, Giorgia, Carmen Consoli, Mille e Sarah Toscano — solo per citarne alcune — saranno tra le protagoniste delle uscite da settembre a dicembre 2025, con progetti già annunciati ufficialmente oppure in fase di definizione.

Curiosi di scoprire cosa ci spetta per dall’autunno fino a Natale 2025? Cliccate in basso su continua.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Damiano David The First Time testo significato traduzione 1

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 2

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 3

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Antonella Ruggiero e Piero Cassano in un’immagine d’archivio dei Matia Bazar 4

Matia Bazar, Piero Cassano furioso con Antonella Ruggiero: “Irriconoscente e senza rispetto”
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Lorella Cuccarini festeggia 60 anni e 40 di carriera con una selezione di 40 brani iconici 6

Lorella Cuccarini compie 60 anni: i 40 brani più iconici della sua carriera quarantennale
Giuliana Florio e Vera Luna, due casi virali legati all’intelligenza artificiale e alla musica sui social 7

Giuliana Florio, Vera Luna e lo spettro dell'AI sulla musica. O si impara o si soccombe
Piazza San Marco di Annalisa con Marco Mengoni testo e significato 8

Annalisa e Marco Mengoni annunciano "Piazza San Marco", una ballad quasi cinematografica
Tananai in concerto durante il tour estivo Calmocobra Live 2025 9

Tananai: tutte le date e la scaletta del tour estivo 2025
Rocco Hunt e Noemi Oh Ma – Cover del nuovo singolo per l’estate 2025 10

Il desiderio di vivere ogni istante con passione e senza freni in "Oh ma" di Rocco Hunt e Noemi

Cerca su A.M.I.