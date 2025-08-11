Album italiani in uscita: un autunno all’insegna del pop al femminile. Da Annalisa a Giorgia, passando per Sarah Toscano

Album italiani in uscita nell’autunno 2025, da settembre a dicembre.
Le luci dell’estate sono ancora accese, ma nel mondo della discografia italiana si guarda già all’autunno. Una stagione che si preannuncia particolarmente intensa, soprattutto per quanto riguarda le donne del pop italiano.
Annalisa, Giorgia, Carmen Consoli, Mille e Sarah Toscano — solo per citarne alcune — saranno tra le protagoniste delle uscite da settembre a dicembre 2025, con progetti già annunciati ufficialmente oppure in fase di definizione.
Curiosi di scoprire cosa ci spetta per dall’autunno fino a Natale 2025? Cliccate in basso su continua.