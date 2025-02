Sanremo 2025, intervista a Sarah Toscano: “In Amarcord canto la nostalgia”

Sanremo 2025, Amarcord: l’intervista a Sarah Toscano

A poche ore dall’inizio della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 abbiamo incontrato Sarah Toscano, che ci ha parlato di Amarcord e della serata dedicata alle cover e ai duetti, che la vedrà esibirsi insieme al duo di producer e dj Ofenbach (Dorian Lauduique e César De Rummel) sulle note di Overdrive, singolo della band francese feat. Norma Jane Martine, che usa il sample della hit dance anni ‘80 Cambodia di Kim Wilde.

SARAH TOSCANO, “AMARCORD”

Scritto dalla stessa Sarah Toscano insieme a Federica Abbate e Jacopo Ettorre, il brano in gara al Festival parla di nostalgia ed esplora i ricordi di un’esperienza passata fatta di malinconia e illusione: un amore ormai finito che l’artista rivive nella sua memoria.

Il ricordo, però, non è negativo: al contrario, è proprio attraverso i ricordi che si prende consapevolezza delle situazioni vissute, riflettendo su ciò che di importante ci hanno insegnato.

A SANREMO APRE LA GELATERIA AMARCORD

Per tutta la settimana del Festival, in Piazza Cristoforo Colombo 12, presso la Gelateria Amarcord, sarà possibile gustare i 30 gusti di gelato dedicati ai 30 Big in gara a Sanremo.

Ma non è tutto! La gelateria rappresenta infatti una sorta di quartier generale della giovanissima interprete, che approda per la prima volta sul palco del Teatro Ariston e che desidera farsi conoscere dal grande pubblico anche attraverso una delle sue più grandi passioni: il gelato.

SANREMO 2025, “amarcord”: INTERVISTA A sarah toscano