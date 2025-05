Con “Taki” Sarah Toscano accende i sensi e ci trascina delicatamente nella sua “cascata”

Sarah Toscano torna con il nuovo singolo Taki, disponibile dal 23 maggio per Warner Music Italy. Il brano, presentato in anteprima durante la finale di Amici24, fonde sensualità, ritmo e immagini naturali. In questo articolo vi raccontiamo il testo e significato di Taki di Sarah Toscano, nuovo capitolo nella crescita dell’artista rivelazione di Sanremo 2025

Dopo il successo sanremese di Amarcord e la collaborazione con Carl Brave in Perfect, Sarah Toscano prosegue il suo percorso con un brano che coniuga sensibilità pop, immagini naturali e un sound dal respiro internazionale. Un nuovo tassello nella costruzione della sua identità artistica.

Sarah Toscano – Testo e significato di Taki

Con Taki, Sarah Toscano si immerge in un immaginario fluido, dove la natura diventa rifugio e metafora del sentimento. “Taki” in giapponese significa “cascata”, e l’intero brano ruota attorno a quest’immagine: l’acqua che scivola lenta rappresenta la delicatezza, ma anche l’intensità, di una connessione emotiva profonda.

Il testo alterna sensualità e contemplazione, con frasi che evocano il contatto visivo come forma d’intimità (“con gli occhi mi tocchi”) e altre che richiamano l’urgenza di lasciarsi andare (“non chiedermi adesso come si fa, è così naturale”). La costruzione metrica, ricca di ripetizioni e ritmo, richiama l’incalzare delle percussioni e l’andamento della cascata.

Produzione affidata a Cripo, penna di Federica Abbate e Alessandro La Cava: una squadra d’eccellenza per un brano che, sotto la superficie catchy, custodisce un messaggio di armonia e libertà. L’amore, come l’acqua, trova sempre il modo di scorrere.

