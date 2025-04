Arriva un duetto estivo davvero inaspettato: Carl Brave e Sarah Toscano raccontano l’amore in “Perfect”

Carl Brave Perfect testo e significato del brano in duetto con Sarah Toscano disponibile esclusivamente nella versione digitale del nuovo album, Notti Brave Amarcord.

Carl Brave torna con un nuovo progetto discografico, Notti Brave Amarcord, un album che affonda le mani nei ricordi per disegnare emozioni contemporanee. Tra i contenuti esclusivi della versione digitale spicca Perfect, un brano speciale in collaborazione con Sarah Toscano.

La giovane popstar vincitrice della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi è reduce dal debutto al Festival di Sanremo dove ha presentato il brano Amarcord, pezzo che sta funzionando più che bene nello streaming.

Ora, con l’arrivo di Carl Brave in Warner Music, stessa casa discografica della Toscano, arriva questo inaspettato duetto per l’estate 2025, una canzone che va ad arricchire la tracklist, solo della versione digitale, del nuovo album del cantautore.

Carl brave – Perfect feat. Sarah toscano – significato del brano.

Con Perfect, il romanticismo disilluso di Carl Brave si unisce a quello entusiasta della giovane Sarah Toscano. I due costruiscono un dialogo tra fragilità e complicità, tra malinconia e amore quotidiano.

Il cuore del brano è racchiuso nella frase “Ma tu lo sai che la mia vita con te non è mai stata così, perfect”. Perfetto, sì, ma non per assenza di problemi. È la bellezza che si trova nel condividere una vita piena di piccoli disastri, allergie, scooter e pesca tagliata, contrasti tra città e mare, tra caos e calma.

Il brano gioca con lo stile riconoscibile di Carl Brave in uno storytelling fatto di frammenti visivi e linguistici che raccontano un amore vero, pieno di imperfezioni, ma vissuto con leggerezza e verità.

Con questo brano Carl Brave, già al fianco di Noemi ed Elisa in alcune hit estive, riuscirà a conquistare l’estate 2025 insieme a Sarah Toscano? Non ci resta che attendere il responso del pubblico.

Carl brave perfect feat. sarah toscano testo

In arrivo venerdì 25 aprile