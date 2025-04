Carl Brave ci riporta per le strade di Roma con il nuovo album “Notti Brave Amarcord”

A sette anni di distanza dal suo primo album da solista Notti Brave, Carl Brave ci riporta per le strade della sua città con il nuovo album Notti Brave Amarcord (Warner Music Italy), fuori ovunque venerdì 25 aprile, e con l’annuncio dell’omonimo tour nei club 2025.

Questo nuovo progetto affonda le mani nel passato per riscrivere il presente, che prende tempo per raccontare quello che siamo troppo abituati a lasciar correre.

Il disco è stato anticipato dal singolo Morto a galla, un racconto in cui la città in sé diventa una protagonista nascosta, che sempre più spesso mostra le sue ombre.

Carl Brave ha scritto Notti Brave Amarcord in questi ultimi due anni in cui ha viaggiato, ascoltato e soprattutto sperimentato. Infatti, l’album è il frutto di un’intensa ricerca musicale con nuove influenze elettroniche, esplorando suoni inediti, atmosfere più cupe e beat non convenzionali.

Sul piano stilistico, l’album segna anche un ritorno alle origini rap di Carl Brave, che si mescola e convive con le sfumature melodiche che da sempre sono il suo marchio di fabbrica: un mood unico e riconoscibile che fonde urban, cantautorato e pop in modo del tutto personale.

Anche nei contenuti, Notti Brave Amarcord si distingue per il suo essere profondamente autobiografico e introspettivo: Carl Brave compie un viaggio a ritroso nella propria vita, componendo un diario musicale senza filtri, tra fragilità, nostalgia, consapevolezze. Tutto ciò è sostenuto anche dalla mancanza di collaborazioni all’interno dell’album.

Sono state tutte scelte precise da parte dell’artista romano, volute e quasi necessarie per dare voce a un nuovo modo di sentire, più maturo e riflessivo.

Di seguito la tracklist di Notti Brave Amarcord:

IL PRIMO TAKE

MORTO A GALLA

ISOLA TIBERINA

BAR S. CALISTO

MAYDAY

PAURE

FLASH

CIOBAR

RESPIRARE NEL BUIO

OFFLINE

RAGNATELA

AMARCORD

OUTRO

CARL BRAVE, “NOTTI BRAVE AMARCORD TOUR 2025”: DATE E BIGLIETTI

Ad accompagnare il suo ritorno, da ottobre Carl Brave sarà di nuovo live sui palchi dei principali club italiano con il Notti Brave Amarcord Tour 2025, che si concluderà poi con una data al Palazzo dello Sport di Roma. Di seguito le date, prodotte da OTR Live:

16 ottobre 2025 – Napoli, CASA DELLA MUSICA

17 ottobre 2025 – Molfetta (BA), EREMO CLUB

23 ottobre 2025 – Padova, HALL

24 ottobre 2025 – Bologna, ESTRAGON

29 ottobre 2025 – Venaria Reale (TO), TEATRO CONCORDIA

30 ottobre 2025 – Milano, FABRIQUE

12 novembre 2025 – Firenze, TEATRO CARTIERE CARRARA

27 novembre 2025 – Roma, PALAZZO DELLO SPORT

I biglietti sono già disponibili su Ticketone e sul sito di OTR Live.

