Laura Pausini trasforma “Due vite” in “La dernière chanson”: nel duetto c’è Julien Lieb

La versione italo-francese di “Due vite” è il secondo featuring svelato del nuovo album.

News di All Music Italia
Laura Pausini e Julien Lieb in “La dernière chanson” da Io canto 2
Laura Pausini torna a scoprire carte dal mazzo di Io canto 2: dal 16 gennaio 2026 arriva LA DERNIÈRE CHANSON (DUE VITE) con Julien Lieb, nuovo brano in tracklist e secondo duetto svelato del progetto, in uscita il 6 febbraio.

Si tratta della versione italo-francese di Due vite di Marco Mengoni, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2023. Al fianco di Laura, nella parte francese, c’è Julien Lieb, nome in forte ascesa nella scena pop d’Oltralpe.

“La dernière chanson”: la versione italo-francese di “Due vite”

Il brano si inserisce nel percorso di Io canto 2, album che riprende il concept delle cover e che arriva a vent’anni dal primo Io canto. E questa volta l’operazione è ancora più “internazionale” nel senso più pratico del termine.

LA DERNIÈRE CHANSON è infatti costruita come rilettura di Due vite, ma con un taglio che guarda chiaramente anche alla Francia: non un semplice “feat” di facciata, bensì un duetto pensato per suonare credibile su entrambe le sponde.

Chi è Julien Lieb, il featuring scelto da Laura Pausini

Julien Lieb (nome completo Julien Liebermann, nato il 18 agosto 1999 a Pau) si è fatto conoscere al grande pubblico grazie a Star Academy (edizione 2023), dove ha raggiunto la finale distinguendosi per sensibilità interpretativa e presenza scenica. Nel 2024 è stato tra i protagonisti del tour legato al programma, con decine di date tra Francia, Belgio e Svizzera.

La sua carriera solista ha preso forma tra singoli pubblicati nel 2024 e, nel 2025, con l’album d’esordio Naufragé, progetto che ruota attorno a temi come resilienza, perdita e speranza, dentro un pop che strizza l’occhio alla grande chanson francese. Una scelta che, sulla carta, si sposa bene con l’idea di una Due vite tradotta e riscritta per un pubblico francofono.

Se volete scoprire la tracklist completa cliccate in basso su continua.

