Ornella senza fine: ospiti e anticipazioni del tributo a Ornella Vanoni sul Nove

Fabio Fazio chiama a raccolta la musica italiana per celebrare un mito. Ornella Vanoni Senza fine sul Nove una serata evento tra ricordi, ironia e capolavori senza tempo con tanti ospiti.

La voce non si spegne, l’ironia resta intatta nel ricordo, e la musica continua a girare “senza fine”. A quasi tre mesi dalla scomparsa di una delle icone più grandi, libere e rivoluzionarie della nostra cultura, la televisione e la discografia si uniscono per un ultimo, doveroso abbraccio.

Andrà in onda sabato 18 gennaio sul Nove lo speciale “Ornella senza fine”, una serata evento condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Non è un caso che la celebrazione avvenga proprio negli studi di Che Tempo Che Fa, il luogo che negli ultimi anni era diventato la “casa televisiva” di Ornella, il salotto dove aveva svelato al nuovo pubblico la sua vena più comica, svampita e irresistibile, senza mai perdere un grammo della sua eleganza.

UNA FESTA, NON UN COMMIATO

L’intento della serata è chiaro fin dal titolo: “Ornella senza fine”. Non sarà una liturgia del dolore, ma una festa della musica. Un viaggio attraverso decenni di carriera, dalle canzoni della mala alla bossa nova, dal pop d’autore alle recenti collaborazioni che l’hanno resa idolo anche della Gen Z.

Sul palco si alterneranno aneddoti, sorrisi (quelli che lei pretendeva sempre) e soprattutto le sue canzoni, reinterpretate da un cast che definire “stellare” è riduttivo.

IL CAST: TRA AMICI STORICI E NUOVE VOCI

La lista degli ospiti confermati è un compendio della musica italiana d’eccellenza. Ci saranno gli amici di una vita, quelli che con lei hanno condiviso palchi e pezzi di storia, come Gianni Morandi, Loredana Bertè e Fiorella Mannoia.

Immancabile la presenza di Toquinho, il leggendario chitarrista e cantante brasiliano, per ricordare quel legame indissolubile che Ornella aveva con il Brasile e con Vinícius de Moraes.

Ma la grandezza della Vanoni stava nel saper parlare a tutte le generazioni. Per questo, a renderle omaggio ci saranno i giganti del cantautorato e del pop contemporaneo: da Elisa a Giuliano Sangiorgi, passando per la raffinatezza di Diodato e l’energia di Francesco Gabbani (con cui aveva condiviso il filmato virale di un Sanremo memorabile).

Spazio anche alle voci femminili più potenti del momento, come Emma, Annalisa, Noemi e Arisa, e a chi, come Mahmood, rappresenta la nuova evoluzione della scrittura urban-pop che Ornella guardava con estrema curiosità.

Infine, non poteva mancare lei: Virginia Raffaele. L’attrice che più di tutti ha saputo cogliere l’anima di Ornella, imitandola con un amore tale da trasformare la parodia in un omaggio vivente, sarà presente per ricordare l’amica con quel sorriso che Ornella stessa amava tanto.

L’appuntamento è per il 18 gennaio sul Nove. Per cantare, ancora una volta, che “domani è un altro giorno, si vedrà”.