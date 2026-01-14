14 Gennaio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
14 Gennaio 2026

Blanco torna con nuova musica: album nel 2026 e tour nei palazzetti già annunciato

Dall’intervista a Icon Magazine al ritorno discografico: cosa c’è dietro la nuova fase di Blanco

News di Oriana Meo
Blanco nuova musica 2026 album tour palazzetti
Blanco è pronto a tornare. Entro la fine di gennaio arriverà nuova musica, primo passo di un percorso che porterà a un album atteso nel 2026 e a un tour nei palazzetti già annunciato per la primavera. A raccontarlo è lo stesso artista in una lunga intervvista a Icon Magazine, pubblicata il 13 gennaio 2026.

Un ritorno che non nasce da un’accelerazione improvvisa, ma da una scelta precisa. Nell’intervista a Icon, Blanco ripercorre il periodo di stop e di silenzio che ha seguito l’esplosione del suo successo, spiegando la necessità di rallentare per non restare intrappolato nella sovraesposizione. Un passaggio che arriva dopo Piangere a 90, brano che segna una linea netta tra il prima e il dopo.

Il ritorno di Blanco non si limiterà alle nuove uscite discografiche. La primavera 2026 lo vedrà protagonista di un tour nei palazzetti già annunciato, con una serie di date che attraverseranno l’Italia da aprile a maggio, toccando città come Jesolo, Firenze, Torino, Roma, Napoli, Bologna e Milano.

Blanco e l’intervista a Icon: fermarsi per rimettere ordine

Nel dialogo con Icon Magazine, l’artista parla apertamente del rischio di diventare un modello replicabile, di un sistema che spinge a “dare” continuamente fino a perdere identità. Da qui la decisione di fermarsi, scrivere, studiare e ritrovare un equilibrio tra la voce e le aspettative, distinguendo con maggiore consapevolezza il personaggio pubblico dalla persona.

Tra i temi affrontati c’è anche il ritorno allo studio, dopo l’interruzione della scuola al momento del primo contratto discografico: un modo per crescere e ampliare lo sguardo, senza far ruotare tutto esclusivamente intorno alla musica. Una riflessione che si allarga al presente della scena, sempre più affollata, dove – osserva – diventa difficile capire cosa resterà davvero nel tempo.

Nuova musica in arrivo: il prossimo capitolo

Dopo Piangere a 90 e Maledetta rabbia, le nuove uscite previste entro fine gennaio rappresentano quindi l’inizio concreto di questa nuova fase. Un percorso che porterà a un album nel 2026 e che si accompagnerà, come confermato nell’intervista a Icon, a un tour nei palazzetti già programmato per la primavera.

All Music Italia

