Blanco – Piangere a 90: Tananai spiega il vero significato della canzone

Tananai spiega il significato del testo di Piangere a 90 di Blanco.

Durante un’intervista a Back2Back su Rai Radio2, Tananai ha raccontato in diretta, con la sua consueta spontaneità, il significato nascosto del brano Piangere a 90, scritto insieme a Blanco e Michelangelo.

Il titolo, che ha generato molta curiosità, è stato spiegato così dallo stesso autore:

«Eh sì, è un gioco di ambiguità che però non voleva essere volgare. Mi hai detto che hai scoperto che si piange anche a 90… per come l’abbiamo intesa noi, vuol dire che anche in un momento, capito? Magari di puro piacere – in questo caso si sta parlando di una relazione con una ragazza – e quindi magari anche in un atto sessuale, capito?

Che dovrebbe portare solo piacere, gioia, eccetera… in realtà, quando lì scopri che puoi piangere, allora dici: “La vita non è solo questo. La felicità non è soltanto essere amati. E il piacere non è soltanto provare piacere.” Quando c’è la testa di mezzo al cuore, e il cuore di mezzo alla testa… ecco, diciamo funziona un po’ in quel senso.»