15 Gennaio 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
15 Gennaio 2026

Amici 2025: le anticipazioni del 17 gennaio con Brunori Sas giudice e Mida ospite

Anche questa settimana sono 4 gli allievi a rischio eliminazione: Valentina, Angie, Maria Rosaria e...

Amici di Lorenza Ferraro
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 17 gennaio con giudice Brunori Sas e ospite Mida.
Condividi su:

Amici 2025, le anticipazioni della puntata del 17 gennaio: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.

Dopo il successo della scorsa settimana –3.420.000 spettatori pari al 25,7% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta giovedì 15 gennaio, ricca di sfide, ospiti musicali e momenti di tensione tra professori e allievi.

Clicca in basso su “continua” per scoprire cosa accadrà durante la puntata secondo le anticipazioni di Superguida Tv.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 1

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Logo ufficiale del Festival di Sanremo 2026 2

Chi ha scritto le canzoni del Festival di Sanremo 2026? Ecco tutti gli autori in gara
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 3

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 16 gennaio: singoli più attesi settimana 3/2026 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 16 gennaio 2026
Tutti gli album italiani in uscita 2026 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Sanremo 2026, gli artisti raccontano il significato delle canzoni in gara 7

Sanremo 2026, parola agli artisti: cosa raccontano davvero le canzoni in gara
Carlo Conti e Pippo Baudo, ritorno di Sanremo Top nel 2026 dopo il Festival di Sanremo 8

Sanremo Top torna nel 2026: Carlo Conti riprende un’idea di Baudo e riporta in TV la “classifica” dopo il Festival
Collage dei 10 artisti emergenti selezionati da All Music Italia per il 2026 9

10 nomi di talenti in ascesa da tenere d'occhio nel 2026: da Nico Arezzo a Scozia, da Emma a Santoianni
Sanremo 2026: chi può vincere secondo l’AI incrociando dati di mercato, certificazioni FIMI e pubblico digitale 10

Chi vince Sanremo 2026? L’AI analizza Malika Ayane, Fedez, Luchè e i dati di mercato

Cerca su A.M.I.