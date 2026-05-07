7 Maggio 2026
di
Lorenza Ferraro
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7 Maggio 2026

Serale Amici 2026: chi sono i finalisti? Anticipazioni della semifinale con Irama e Giordana Angi

In giuria Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, mentre Alessandro Cattelan torna alla guida di "Password".

Amici di Lorenza Ferraro
Serale Amici 2026 anticipazioni 9 maggio
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Il Serale di Amici 2026 si avvicina sempre di più al capolinea con una semifinale, in onda il 9 maggio, carica di tensione e una nuova eliminazione che decreta i cinque finalisti del talent show: ecco le anticipazioni, che ci raccontano cosa vedremo sabato in prima serata su Canale 5.

I giudici del Serale di Amici 2026

Anche questa settimana Gigi D’Alessio, AmadeusElena D’Amario e Cristiano Malgioglio saranno chiamati a esprimere la propria opinione sulle performance dei cantanti e dei ballerini, mentre Alessandro Cattelan tornerà alla guida di Password.

Le squadre del Serale di Amici 2026

Dopo la doppia eliminazione (Gard e Riccardo) della scorsa settimana, gli allievi ancora in gara sono 6, divisi in tre squadre capitanate da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

Qui, di seguito, riportiamo in dettaglio ogni squadra:

  • Team Zerbi-Celentano: Elena (cantante), Emiliano (ballerino), Nicola (ballerino).
  • Team Cuccarini-Peparini: Angie (cantante), Lorenzo (cantante).
  • Team Pettinelli-Lo: Alessio (ballerino).

Allievi semifinale Serale Amici 2026

Se non volete rovinarvi la sorpresa su ciò che è accaduto e chi è stato eliminato durante la semifinale del Serale di Amici 2026 secondo le anticipazioni di Superguida Tv NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda sabato 9 maggio è registrata).

Continua

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