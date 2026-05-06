6 Maggio 2026
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6 Maggio 2026

Paola Turci torna con Vita Mia, scritta con Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista

Il nuovo singolo, fuori per BMG il 15 maggio, anticipa l'album in arrivo in autunno dopo tre anni di silenzio.

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Paola Turci sorride in una foto in bianco e nero scattata per il singolo Vita Mia.
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Paola Turci torna con Vita Mia, il nuovo singolo per BMG in uscita venerdì 15 maggio. Il brano, scritto dalla cantautrice insieme a Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista, anticipa l’album in arrivo in autunno a tre anni dall’ultimo progetto discografico della Turci.

Paola Turci: chi è la cantautrice romana

Paola Turci debutta a metà degli anni Ottanta e nel 1989 vince Sanremo nella categoria Emergenti con Bambini. Resta a oggi l’unica artista nella storia del Festival a detenere il record di tre Premi della Critica consecutivi (1989, 1990, 1991).

Nel 2017 torna al successo con l’album Il secondo cuore e una nuova partecipazione al Festival di Sanremo. Il suo ultimo album in studio, Viva da morire, è del 2019. Accanto al lavoro discografico, La Turci ha mantenuto negli anni un’attività letteraria, teatrale e di impegno sociale che ha sempre accompagnato la sua produzione musicale.

Cover del singolo Vita Mia di Paola Turci: titolo in rosso su sfondo bianco con la cantautrice in primo piano.

Da Vita Mia al nuovo album

Il nuovo singolo si presenta come una vera e propria dichiarazione di ritorno alla musica. La frase che lo apre – “mi presento adesso, sono io, sono vera” – è esplicita: Vita Mia è il primo gesto di una nuova fase artistica che arriva dopo la firma del contratto con BMG. La canzone alterna malinconia e speranza, racconta il coraggio di affrontare la verità e di ricominciare, con l’idea che nessuno faccia il proprio cammino da solo.

La Turci co-firma il testo del nuovo singolo con Veronica Lucchesi, cantante de La Rappresentante di Lista, una delle voci e delle penne più riconoscibili della scena indie-pop italiana degli ultimi anni.

Vita Mia è il primo estratto del nuovo album di Paola Turci, in uscita in autunno per BMG.

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