Paola Turci torna con Vita Mia, il nuovo singolo per BMG in uscita venerdì 15 maggio. Il brano, scritto dalla cantautrice insieme a Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista, anticipa l’album in arrivo in autunno a tre anni dall’ultimo progetto discografico della Turci.

Paola Turci: chi è la cantautrice romana

Paola Turci debutta a metà degli anni Ottanta e nel 1989 vince Sanremo nella categoria Emergenti con Bambini. Resta a oggi l’unica artista nella storia del Festival a detenere il record di tre Premi della Critica consecutivi (1989, 1990, 1991).

Nel 2017 torna al successo con l’album Il secondo cuore e una nuova partecipazione al Festival di Sanremo. Il suo ultimo album in studio, Viva da morire, è del 2019. Accanto al lavoro discografico, La Turci ha mantenuto negli anni un’attività letteraria, teatrale e di impegno sociale che ha sempre accompagnato la sua produzione musicale.

Da Vita Mia al nuovo album

Il nuovo singolo si presenta come una vera e propria dichiarazione di ritorno alla musica. La frase che lo apre – “mi presento adesso, sono io, sono vera” – è esplicita: Vita Mia è il primo gesto di una nuova fase artistica che arriva dopo la firma del contratto con BMG. La canzone alterna malinconia e speranza, racconta il coraggio di affrontare la verità e di ricominciare, con l’idea che nessuno faccia il proprio cammino da solo.

La Turci co-firma il testo del nuovo singolo con Veronica Lucchesi, cantante de La Rappresentante di Lista, una delle voci e delle penne più riconoscibili della scena indie-pop italiana degli ultimi anni.

Vita Mia è il primo estratto del nuovo album di Paola Turci, in uscita in autunno per BMG.