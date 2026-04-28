Paola Turci entra nel roster di BMG Italy. L’annuncio è arrivato dai canali social della società, che accoglie così una delle voci più riconoscibili della musica italiana, con una storia discografica lunga quasi quarant’anni.

Con l’ingresso di Paola Turci, prosegue la linea portata avanti da BMG Italy sotto la guida di Dino Stewart: lavorare su nuovi progetti e, in parallelo, riportare al centro nomi con una storia forte nel mercato italiano.

Negli ultimi anni il roster ha visto crescere progetti come Ditonellapiaga, La Niña e Roshelle, accanto ad artisti già consolidati come Marco Masini, Tosca, Fabrizio Moro e Mannarino. A questo si aggiunge il lavoro fatto su Ornella Vanoni, tornata discograficamente centrale anche per un pubblico più trasversale.

Paola Turci entra in BMG Italy

L’annuncio pubblicato da BMG Italy su Instagram presenta l’arrivo di Paola Turci come l’inizio di un nuovo capitolo discografico.

“Siamo felici e orgogliosi di annunciare che Paola Turci entra a far parte del roster BMG Italy. Una carriera straordinaria, una voce che lascia il segno, una cantautrice capace di parlare al cuore delle persone con rara autenticità. Non vediamo l’ora di costruire insieme il prossimo capitolo di questa storia. Benvenuta, Paola.”

Per Paola Turci si apre quindi una nuova fase dopo l’ultimo album di inediti, Viva da morire, pubblicato nel 2019 con Warner Music. Al momento non sono stati comunicati dettagli sull’uscita di nuova musica.

La carriera discografica di Paola Turci: 18 progetti tra album, live e raccolte

Paola Turci ha pubblicato fino a oggi 15 album in studio, a cui si aggiungono un disco live e due raccolte. Una carriera passata dalle major alle etichette indipendenti, dal pop rock degli esordi a una scrittura sempre più vicina al cantautorato.

Nel suo repertorio convivono brani diventati centrali nella sua storia artistica, da Bambini a Stato di calma apparente, da Volo così a Fatti bella per te. Canzoni diverse tra loro, ma legate da una vocalità riconoscibile e da una scrittura spesso diretta, senza troppi filtri.

L’ultimo progetto di inediti resta Viva da morire, uscito nel 2019. Da allora Paola Turci ha continuato a portare avanti attività live e progetti speciali, senza però pubblicare un nuovo album di studio.

Paola Turci e il Festival di Sanremo: 11 partecipazioni in gara

Il rapporto tra Paola Turci e il Festival di Sanremo è uno dei capitoli più lunghi della sua carriera. L’artista ha partecipato alla gara per 11 volte, tra il 1986 e il 2019.

La prima fase sanremese arriva nelle Nuove Proposte, dove Paola Turci conquista tre Premi della Critica consecutivi tra il 1987 e il 1989. Nel 1989 vince anche la categoria Emergenti/Nuove Proposte con Bambini ed entra ufficialmente nella categoria big.

1986 – L’uomo di ieri – Nuove Proposte

1987 – Primo tango – Nuove Proposte

1988 – Sarò bellissima – Nuove Proposte

1989 – Bambini – Vincitrice categoria Emergenti/Nuove Proposte e Premio della Critica

1990 – Ringrazio Dio

1993 – Stato di calma apparente

1996 – Volo così

1998 – Solo come me

2001 – Saluto l’inverno

2017 – Fatti bella per te

2019 – L’ultimo ostacolo