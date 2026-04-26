Lorenzo Salvetti in queste ultime settimane ad Amici non sta semplicemente andando in difficoltà. Sta mostrando in diretta una sofferenza che ormai è impossibile ignorare. Il punto più duro si è visto ieri, nella sesta puntata di Amici 25, quando al momento del ballottaggio finale il ragazzo ha avuto una crisi d’ansia, forse un attacco di panico.

Ed è proprio questo che rende tutto più serio. Lorenzo Salvetti ha appena compiuto diciott’anni e questa non è nemmeno la sua prima esperienza dentro un talent. Arriva da X Factor, dove è stato finalista. In pratica, a un’età in cui molti devono ancora capire fino in fondo i sacrifici che richiede questo mestiere, perché spesso viene mostrata molto di più l’idea di avercela fatta che il peso reale del percorso, lui si ritrova già al secondo passaggio dentro una macchina che ti espone, ti giudica e ti rimette continuamente in discussione. Per la seconda volta.

Maria De Filippi ai ragazzi lo dice spesso, in puntata: la vita non finisce se esci da Amici, questo è solo un passaggio. Ed è un discorso giusto. Lo accompagna anche con esempi concreti, da Elena D’Amario, che non arrivò neppure in finale, fino a Ultimo, che da lì non era nemmeno passato. Il problema è che dirlo non basta, se poi tutto il sistema intorno comunica il contrario.

Lorenzo Salvetti ad Amici e il peso di dover ripartire da un altro talent

Si può anche dire che oggi Amici non sia più un trampolino di lancio ma una forma di gavetta televisiva. Il punto è che fuori da lì quasi nessuno lo vive davvero così.

Per una grossa fetta di pubblico la televisione resta ancora il posto in cui il successo prende forma. Poi ci si mettono i social, dove commento, giudizio e umiliazione viaggiano senza sosta. Quando queste due cose si sommano, per i ragazzi il margine per sbagliare si azzera.

Non va meglio nemmeno sul lato discografico. Dopo X Factor, Lorenzo Salvetti ha pubblicato singoli con Warner. Brani che non hanno dato i numeri che la major si aspettava.

E nel pop, oggi, quando una manciata di uscite non parte, per molte major le strade rimaste sono quasi sempre due: Sanremo Giovani oppure un altro talent. L’idea di lavorare con più calma, capire meglio un artista, trovargli tempo, repertorio e direzione, nella maggior parte dei casi non esiste più.

Quando la sensibilità finisce dentro una macchina che trasforma tutto in spettacolo

Ci verrà detto che Lorenzo Salvetti è un ragazzo molto sensibile. Può darsi. Ma la sensibilità non è una colpa, né un difetto da correggere. Per chi vuole fare davvero l’artista, anzi, è spesso fondamentale. Il problema nasce quando quella sensibilità viene infilata dentro un meccanismo che pretende esposizione continua, controllo e trasforma ogni cedimento in materiale televisivo.

Perché qui non c’è solo Amici. C’è anche tutto quello che viene dopo o intorno: un EP, firmacopie, promozione live, appuntamenti serrati, perfino il musical su Maradona, nel caso di Lorenzo. Messa così, la domanda non è se Lorenzo sia troppo sensibile. La domanda è quanta pressione stiamo chiedendo a un ragazzo di reggere, tutta insieme.

La paura vera non è la stroncatura: è il marchio del fallimento

Le parole più pesanti, però, le ha dette Lorenzo Salvetti stesso nel post puntata, parlando proprio con Maria De Filippi:

“Io già ho vissuto un’esperienza televisiva che non è andata benissimo e adesso sto vivendo questa esperienza che rischia di non andare bene… Mi avevano detto che quell’esperienza non era andata bene, mi hanno consigliato di provare quest’altra”

Dentro questa frase c’è già tutto. C’è un ragazzo che non sta vivendo Amici come una tappa in più, ma come il secondo tentativo dopo un primo passaggio considerato fallimentare. E c’è anche una cosa che nel pop italiano conosciamo bene: quando un progetto non parte, il talent viene spesso riproposto come ultima carta da giocare in fretta, non come scelta artistica ragionata.

Quelle parole raccontano una paura molto precisa. Non quella dei giornalisti che ti stroncano. Quella, paradossalmente, molti ragazzi la reggono meglio di quanto si creda. La paura vera è un’altra: aver sbagliato tutto e non riuscire più a vivere di musica.

Perché il discorso giusto di Maria De Filippi, “la vita non finisce ad Amici”, si scontra poi con quello che succede fuori. Portate un ex Amici dentro una casa discografica e vi sentirete dire troppo spesso che “ha già avuto la sua possibilità”. Una frase terribile. Ed è una frase che nel settore gira davvero. Noi l’abbiamo sentita pronunciare più volte.

Poi c’è il resto. Le serate, che per uno o due anni ti fanno vivere grazie alla visibilità del programma ma non costruiscono quasi nulla sul piano artistico. E poi il lavoro normale. Il bancone di un bar. Un negozio. Un secondo lavoro qualunque, che per chiunque altro sarebbe una cosa normale e per un ex talent diventa invece il segno pubblico di una caduta.

Io questa scena l’ho vista da vicino. Tra il 2008 e il 2012, prima di All Music Italia, ho lavorato con una cantante uscita da Amici che a un certo punto ha dovuto affiancare un altro lavoro. Perché la costruzione di una carriera richiede tempo, salvo rari casi.

Le frasi che lei si sentiva dire erano sempre le stesse: “Ma tu sei quella di…”, “Ma non canti più?”, “Peccato, eri brava…”. Frasi dette quasi con leggerezza. Eppure arrivano addosso come una sentenza.

Provate a spostare la stessa scena in qualsiasi altro mestiere. Perdete un lavoro, ne trovate uno diverso, e ogni giorno qualcuno vi guarda come se foste scesi di categoria. È questo il punto. Solo che qui c’è un’aggravante: la televisione prima ti espone davanti a milioni di persone, poi i social rendono tutto più lungo, più visibile, più crudele.

Lorenzo Salvetti e Amici: fermarsi è la scelta più giusta?

Chi legge potrebbe dirci che anche noi, raccontando questi ragazzi, scrivendo anche di numeri, partecipiamo al meccanismo che li carica di aspettative. Ed è vero. Chi scrive di musica non è mai del tutto fuori da questo circuito. La differenza, semmai, sta in cosa si fa dopo.

Su All Music Italia questi ragazzi hanno continuato a trovare spazio anche quando le telecamere si sono spente, con news e interviste arrivate negli anni, non solo nel giorno della finale.

Su Lorenzo Salvetti, però, il punto adesso è un altro. Per noi quello che si sta vedendo richiederebbe una scelta netta: toglierlo dal programma e, contemporaneamente, fargli capire che non sarebbe un fallimento. Dire a un ragazzo di diciott’anni che andare in crisi, vivere le cose con ansia, non vuol dire aver perso. Vuol dire essere arrivato a un limite.

Lasciarlo dentro fino in fondo, invece, significa continuare ad alimentare un meccanismo che in questo momento non sembra più sotto controllo. E allora la domanda vera, prima ancora del talent, della discografia o degli ascolti, è una sola: siamo ancora capaci di riconoscere il momento in cui bisogna fermarsi?