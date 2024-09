X Factor 2024 Lorenzo Salvetti, la storia del giovane cantautore veronese che ha stregato la giuria tra ironia e poesia

Lorenzo Salvetti, un giovane talento di 16 anni, ha conquistato i giudici e il pubblico di X Factor 2024 durante la prima puntata delle audizioni. Veronese di origine, Lorenzo ha emozionato tutti con una versione al pianoforte del brano Poetica di Cesare Cremonini, mostrando una maturità artistica e una profondità emotiva sorprendenti per la sua età. La sua performance è stata un successo unanime, guadagnandosi i “sì” di tutti i giudici: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Non si scopre moltissimo su di lui. Un profilo da 5.309 follower al 18 settembre 2024 e un profilo Soundcloud con dei brani etichettati “indie”. Data la sua giovane età non ci stupiamo di non avere informazioni ma il nostro fiuto ci dice che sarà in squadra con Achille Lauro… quindi prevediamo non solo che è uno dei dodici talenti di questa edizione ma che è anche in squadra con Achille Lauro. Perché? Indizi su IG in cui il giudice lo segue… se non fosse nella sua squadra perché seguirlo… profilo IG senza post, pronto ad iniziare un nuovo capitolo.

lorenzo salvetti l’audizione a x factor

Un ragazzo posato, gentile che racconta una storia lunghissima di una delusione d’amore… e allora ci aspettiamo un inedito. Invece non si siede al pianoforte e con una naturalezza e una tenerezza disarmante suona e canta Poetica. Ad oggi la sua è l’audizione più visualizzata, oltre 722.000 views.

Hai suonato bene, con un’anima grande commenta Paola Iezzi.