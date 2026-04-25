Dopo una quinta puntata che ha portato all’eliminazione di Kiara, il Serale di Amici 2026 si avvicina sempre di più alla fase finale, con un sesto appuntamento televisivo in cui ogni esibizione ha un certo peso e ogni errore può essere fatale.

I dieci allievi ancora in gara si esibiscono così davanti alla giuria, composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, dando il meglio di sé e cercando di conquistare uno degli 8 pass per la settima puntata, che – secondo alcuni rumors – potrebbe portare direttamente alla semifinale.

Ed ecco che – tra inediti, cover e duetti – c’è chi conferma le aspettative, chi sorprende e chi, invece, rischia di essere schiacciato dalla pressione della gara.

A seguire le nostre pagelle della sesta puntata del Serale di Amici 2026, in onda il 25 aprile (qui il nome dell’eliminato).

Serale Amici 2026, sesta puntata: i voti di all music italia

Qui, di seguito, riportiamo i nostri giudizi sulle esibizioni dei 5 cantanti ancora in gara nella sesta puntata del Serale di Amici 2026. Ogni voto è ottenuto dalla media aritmetica dei voti da noi assegnati alle singole esibizioni di ciascun cantante.

ELENA

Ad Amici arriva una bella ventata country con Jolene, brano con cui Elena porta a casa un’esibizione senza infamia né lode.

Voto: 7

RICCARDO

Riccardo esce dalla sua zona di comfort con un pezzo up-tempo, in cui risulta alquanto impacciato. Ed ecco che, oltre alle lezioni di canto, sarebbero necessarie anche delle lezione di staging.

Voto: 6.5

GARD

Voto:

LORENZO

Lorenzo è forse uno dei cantanti più sottovalutati di quest’edizione e lo ha dimostrato sulle note di Homewrecker, un pezzo affatto semplice, in cui ha dimostrato di avere anche una buona padronanza del falsetto.

Voto: 7,5

ANGIE

Bella l’intesa con Lorenzo nel duetto. Sulle note de La Bambola si mostra invece vera, cruda, “brutalmente” sincera, portando sul palco di Amici un messaggio tanto forte quanto importante: “Come può essere amore, se dal tuo amore mi devo difendere“. Dura l’impresa di riscrivere le strofe del brano di Patty Pravo, eppure… la penna di Angie questa sera ha lasciato il segno.

Un po’ meno a fuoco su Soldi, ma qui è un problema di assegnazione.

Voto: 8,5

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