21 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
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21 Marzo 2026

Serale Amici 2026, Angie invia delle “Lettere al Paradiso” per nonna Angela

Il brano arriva dopo i precedenti singoli "Poco Poco" e "Millemila Missili", che hanno superato il mezzo milione di stream su Spotify

Amici di Lorenza Ferraro
Serale Amici 2026: Angie presenta "Lettere al Paradiso"
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Angie, Lettere al Paradiso: testo e significato del nuovo inedito presentato al Serale di Amici 2026.

Secondo le anticipazioni di Superguida TV, durante la prima puntata del Serale di Amici 2026, che andrà in onda questa sera, sabato 21 marzo, Angie ha presentato un nuovo inedito dal titolo Lettere al Paradiso.

Il brano arriva dopo la pubblicazione dei due precedenti singoli: Poco Poco – che vanta oltre 700 mila stream su Spotify, dove l’artista vanta 146.373 ascoltatori unici mensili – e Millemila Missili, che ha superato il mezzo milione di stream.

Angie ha ottenuto la maglia del Serale di Amici durante la ventesima puntata del Pomeridiano, andata in onda il 22 febbraio 2026, convincendo tutti e tre i prof di canto esibendosi sulle note di Die On This Hill di Sienna Spiro.

ANGIE, “LETTERE AL PARADISO”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO

Lettere al Paradiso è una speciale dedica che la giovane cantautrice ha voluto fare a nonna Angela.

TESTO DEL BRANO

Il testo del brano sarà disponibile a breve.

All Music Italia

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