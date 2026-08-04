La sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è chiusa il 27 maggio 2017 con la vittoria del ballerino Andreas Müller. Dieci puntate di serale dal 25 marzo, dodici allievi ammessi alla fase finale, la categoria canto vinta da Riki e un montepremi da 150.000 euro al vincitore assoluto.

È l’edizione che ha cacciato un direttore artistico a metà corsa e che ha mandato tre cantanti nella classifica annuale dei dischi più venduti. Uno dei tre era uscito dal programma due settimane prima della finale.

La finale di Amici 16 e la classifica

Il regolamento cambiò proprio quell’anno: all’ultimo duello dovevano arrivare un cantante e un ballerino, così che le due categorie avessero le stesse possibilità di vincere. Nella prima manche i quattro finalisti si sfidarono dentro la propria categoria, poi il vincitore del canto affrontò quello del ballo.

Andò come non succedeva dal 2006: dopo undici anni la vittoria tornò a un ballerino. Andreas Müller batté Riki con il 57% dei voti.

Pos. Concorrente Categoria Squadra Come è finita 1° Andreas Müller Ballo Blu Vince la categoria e la finalissima con il 57% 2° Riki (Riccardo Marcuzzo) Canto Blu Vince la categoria canto, perde la finalissima con il 43% Finalista Sebastian Melo Taveira Ballo Bianca Eliminato nella prima manche con il 49% Finalista Federica Carta Canto Blu Eliminata nella prima manche con il 48%

Fra Sebastian e Federica non esiste un terzo posto ufficiale: le loro percentuali arrivano da due sfide diverse e non si possono confrontare.

I concorrenti di Amici 16: chi c’era al serale

Al serale arrivarono in dodici, due più del previsto: fu Maria De Filippi ad allargare la squadra rispetto ai dieci posti annunciati.

Concorrente Categoria Squadra Come è finita Andreas Müller Ballo Blu Vincitore assoluto Riki Canto Blu Vincitore categoria canto, secondo assoluto Federica Carta Canto Blu Finalista Sebastian Melo Taveira Ballo Bianca Finalista, premio della critica Mike Bird (Michele Merlo) Canto Bianca Eliminato in semifinale, 20 maggio Thomas (Thomas Bocchimpani) Canto Bianca Eliminato all’ottava puntata, 13 maggio Shady Canto Bianca Eliminata alla settima puntata, 6 maggio Cosimo Barra Ballo Blu Eliminato alla sesta puntata, 29 aprile Oliviero Bifulco Ballo Bianca Eliminato alla quarta puntata, 15 aprile Vittoria Markov Ballo Blu Eliminata alla terza puntata, 8 aprile Lo Strego Canto Bianca Eliminato alla seconda puntata, 1 aprile Michele Perniola Canto Blu Eliminato alla prima puntata, 25 marzo

Il primo eliminato, alla prima puntata, fu Michele Perniola. Prima di entrare nella scuola aveva rappresentato l’Italia all’Eurovision due volte: allo Junior nel 2013 e all’edizione per adulti nel 2015, in coppia con Anita Simoncini.

La quinta puntata, il 22 aprile, non ebbe eliminati: al ballottaggio finirono Cosimo e Thomas e la giuria decise di tenerli tutti e due.

I professori e le commissioni di Amici 16

Il direttore artistico del programma era Giuliano Peparini. Le due squadre avevano ciascuna due professori della commissione interna: ai Bianchi Alessandra Celentano per il ballo e Boosta per il canto, ai Blu Rudy Zerbi per il canto e Veronica Peparini per il ballo. Boosta ed Emanuel Lo erano i due nuovi docenti di quell’anno.

La giuria esterna era formata da Ambra Angiolini, Ermal Meta, l’étoile Eleonora Abbagnato e l’attore Daniele Liotti, con un quinto giudice diverso a ogni puntata.

I direttori artistici delle squadre erano Elisa per i Blu, al terzo anno di fila, e Morgan per i Bianchi. Morgan arrivò fino alla quarta puntata. Il 15 aprile lasciò lo studio dopo lo scontro con Mike Bird sulla scelta dei brani, e da quella sera il posto lo prese Emma Marrone.

Quello che seguì occupò il dibattito televisivo per una settimana. Maria De Filippi spiegò la rottura, Morgan rispose accusandola di avergli impedito di fare musica, intervenne anche Elisa e Mediaset passò alle vie legali.

I premi di Amici 16

Vittoria assoluta : Andreas Müller, 150.000 euro

: Andreas Müller, 150.000 euro Categoria canto : Riki, 50.000 euro

: Riki, 50.000 euro Premio della critica : Sebastian Melo Taveira, 50.000 euro e una tournée

: Sebastian Melo Taveira, 50.000 euro e una tournée Premio Radio 105 : Riki, 20.000 euro

: Riki, 20.000 euro Premio Vodafone Shakethon : Federica Carta, 35.000 euro

: Federica Carta, 35.000 euro Borsa di studio Fonzies: Mike Bird, 25.000 euro

Gli ascolti del serale di Amici 16

Il serale partì il 25 marzo 2017 con 4.024.000 spettatori e il 20,72%, e crebbe fino alla finale, che sfiorò i cinque milioni con il 28,54%. Il punto più basso fu la terza puntata, l’8 aprile, con 3.621.000 spettatori.

Puntata Data Spettatori Share Prima 25 marzo 2017 4.024.000 20,72% Seconda 1 aprile 2017 4.020.000 20,21% Terza 8 aprile 2017 3.621.000 18,29% Quarta 15 aprile 2017 3.793.000 19,73% Quinta 22 aprile 2017 4.165.000 21,18% Sesta 29 aprile 2017 4.463.000 22,77% Settima 6 maggio 2017 4.214.000 21,36% Ottava 13 maggio 2017 3.748.000 19,82% Semifinale 20 maggio 2017 4.488.000 24,14% Finale 27 maggio 2017 4.822.000 28,54%

La media delle dieci puntate è di 4.135.800 spettatori e del 21,68%.

Quanto hanno venduto i dischi di Amici 16

I dischi uscirono tutti il 19 maggio 2017, a finale ancora da giocare, e la settimana dopo occuparono il podio della classifica FIMI degli album: Riki alla #1 con Perdo le parole, Thomas alla #2 con Oggi più che mai, Federica Carta alla #3 con Federica.

A fine anno erano ancora tutti e tre nella classifica annuale dei dischi più venduti. Riki chiuse il 2017 alla #3, con l’EP e alla 12 con un album, Federica Carta alla #24, Thomas alla #37 con l’EP e alla #99 con l’album omonimo uscito in ottobre. Riki piazzò anche Mania alla #12.

Disco Artista Anno Certificazione Annuale Perdo le parole Riki (Sony Music) 2017 Triplo platino #3 nel 2017 Mania Riki (Sony Music) 2017 Doppio platino #12 nel 2017 Federica Federica Carta (Universal) 2017 Platino #24 nel 2017 Oggi più che mai Thomas (Warner) 2017 Oro #37 nel 2017 Thomas Thomas (Warner) 2017 Nessuna #99 nel 2017 Thomas 18Edition Thomas (Warner) 2018 Oro Fuori Top 100

Nel 2018 restò in classifica solo Riki, con Mania alla #35 dell’annuale. Federica Carta rientrò fra i singoli più venduti dell’anno grazie a Irraggiungibile con Shade, alla #40.

Nella classifica aggiornata degli artisti usciti da Amici l’edizione ne piazza tre: Riki è undicesimo con oltre 425.000 copie certificate, Federica Carta tredicesima con oltre 365.000, Thomas venticinquesimo con oltre 100.000.

Il caso Thomas: fuori all’ottava puntata, disco d’oro in due settimane

Thomas uscì il 13 maggio 2017, due sabati prima della finale. Il suo EP Oggi più che mai era in negozio dal 19 maggio e prese il disco d’oro in meno di due settimane, superate le 25.000 copie. In ottobre l’album Thomas debuttò al primo posto, e nel giugno 2018 anche il repack Thomas 18Edition arrivò all’oro.

In venticinque edizioni di Amici è successo due volte che un cantante uscito prima della semifinale certificasse un disco. L’altro è Biondo, eliminato alla settima puntata di Amici 17 e disco d’oro con Dejavu nel luglio 2018. Thomas resta l’unico ad averlo fatto due volte, con l’EP e con il repack.

Che fine hanno fatto i protagonisti di Amici 16

Riki : tre platini con l’EP, due album, una parentesi in Sudamerica e il Festival di Sanremo 2020 chiuso all’ultimo posto. Poi si è fermato, e nel 2025 lo ha raccontato a Le Iene.

: tre platini con l’EP, due album, una parentesi in Sudamerica e il Festival di Sanremo 2020 chiuso all’ultimo posto. Poi si è fermato, e nel 2025 lo ha raccontato a Le Iene. Federica Carta : album di platino nel 2017, poi Sanremo 2019 con Shade e Senza farlo apposta e infine una svolta urban ben presto accantonata.

: album di platino nel 2017, poi Sanremo 2019 con Shade e e infine una svolta urban ben presto accantonata. Thomas : due dischi d’oro fra il 2017 e il 2018, e un terzo album prima della rottura con Warner. Oggi continua a incidere singoli.

: due dischi d’oro fra il 2017 e il 2018, e un terzo album prima della rottura con Warner. Oggi continua a incidere singoli. Mike Bird : ha cambiato nome due volte, prima in Cinemaboy e poi in Michele Merlo. È morto il 6 giugno 2021, a ventotto anni.

: ha cambiato nome due volte, prima in Cinemaboy e poi in Michele Merlo. È morto il 6 giugno 2021, a ventotto anni. Shady : ha continuato con grande successo all’estero e oggi firma come Shibui.

: ha continuato con grande successo all’estero e oggi firma come Shibui. Michele Perniola: primo eliminato del serale, era già stato all’Eurovision due volte.

Domande frequenti su Amici 16

Chi sono i concorrenti di Amici 16?

Al serale ne arrivarono dodici. Cantavano Riki, Federica Carta, Thomas, Mike Bird, Shady, Lo Strego e Michele Perniola. Ballavano Andreas Müller, Sebastian Melo Taveira, Cosimo Barra, Oliviero Bifulco e Vittoria Markov.

Chi ha vinto Amici 16?

Ha vinto il ballerino Andreas Müller, che in finale ha battuto Riki con il 57% dei voti. Non succedeva dal 2006 che a vincere fosse un ballerino.

Chi erano i professori di Amici 16?

Al serale insegnavano Alessandra Celentano e Boosta per la squadra Bianca, Rudy Zerbi e Veronica Peparini per la Blu. Le squadre le guidavano Elisa e Morgan, sostituito da Emma Marrone dalla quarta puntata. Il direttore artistico del programma era Giuliano Peparini.

Chi sono i finalisti di Amici 16?

Ci arrivarono in quattro: Andreas Müller e Sebastian Melo Taveira per il ballo, Riki e Federica Carta per il canto. Sebastian e Federica uscirono nella prima manche.

In che anno è andato in onda Amici 16?

La scuola aprì il 19 novembre 2016 e il serale andò in onda dal 25 marzo al 27 maggio 2017, il sabato su Canale 5.

Qual è stato il disco più venduto di Amici 16?

È stato Perdo le parole di Riki, che ha chiuso il 2017 al terzo posto fra i dischi più venduti in Italia ed è arrivato al triplo platino.