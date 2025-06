Da Shady a Shibui: l’ex Amici dopo essere esplosa nel mondo con “Thunder” e altre hit, lancia “Ai Koi Ai”

Che fine ha fatto Shady di Amici 16? Lo racconta Shibui, fresca del lancio del singolo Ai Koi Ai.

Nei giorni scorsi un video è diventato virale su TikTok attirando a sé oltre un milione di persone e collezionando quasi 80.000 like. In questo video il pubblico italiano torna a scoprire il talento di un’artista passata nella scuola di Amici di Maria De Filippi che ha trovato un successo mondiale ripartendo dall’estero. Shady, oggi conosciuta come Shibui.

Facciamo un passo indietro di qualche anno…

Dopo aver sfiorato l’ingresso a X Factor nella squadra di Fedez con un’interpretazione di Tightrope di Janelle Monáe Shady è riuscita ad entrare nella scuola di Amici.

Era l’annata 2016/2017 quando la giovanissima Shady Fatin Cherkaoui con la sua poliedrica visione della musica nella scuola di Amici partecipava al programma stupendo tutti per le sue notevoli doti vocali e la capacità di sperimentare con la voce.

L’edizione era quella che ha visto partecipare anche Riki, poi vincitore della categoria canto di quell’anno, Federica Carta, Thomas e Michele Merlo.

La corsa di Shady si interruppe nella settima puntata del serale di Amici 16 e subito dopo la cantautrice lanciò un EP quasi completamente in inglese prodotto da Boosta dei Subsonica.

Le canzoni di quel progetto spaziavano in alcuni dei generi preferiti dalla giovane artista come il future bass, il synth pop e l’elettronica, mondi musicali che trovarono difficoltà nell’arrivare al pubblico italiano.

Negli anni successivi la cantautrice decise di provare a cercare il successo e la realizzazione del suo sogno di vivere di musica in altri paesi europei. Una strada che la porterà a fare parte di una band, a scrivere hit per grandi artisti, a partecipare a brani di successo aggiudicandosi dischi d’oro, di diamante e di platino.

Ed è proprio di questo percorso che parla il video diventato virale su TikTok.

Che fine ha fatto Shady?

Partendo dal video di una sua esibizione ad Amici Shady, oggi Shibui, racconta quello che ha fatto in questi anni:

“Dopo Amici ho fatto un sacco di cose e adesso ve le spiego. Mi sono unita ad un collettivo di nome Shanguy, ho girato mezza Europa, ho scritto il mio primo singolo con loro, Desolee, che ha fatto triplo disco di platino in Polonia. Poi è arrivato il Covid.” “Così durante la pandemia ho iniziato a scrivere per i Dj tra i quali Gabry Ponte, Prezioso, Vini Vici, Dimitri Vegas, Lum!x, Vinai, Scooter, Afrojack e tanti altri… e sì, ho scritto e cantato Thunder. Ho vinto il mio primo disco di diamante, ho fatto tre dischi d’oro in Francia e mi sono scoperta come songwriter ma non ho mai dimenticato il sogno che avevo ad Amici… Fare pop in inglese e quindi il 30 di maggio, dopo 8 anni, è uscito il primo singolo, Ai Koi Ai.”

Con queste parole Shibui, oggi cantante, autrice e produttrice multiplatino con oltre 1.700.000 ascoltatori mensili e 1 miliardo su Spotify, racconta una carriera che l’ha vista collaborare in brani come Superman (oltre 24 milioni di stream), Kings and queens, entrare con gli Shanguy nella Dance Billboard USA stazionandovi per cinque settimane e ascoltare la sua musica in campagne pubblicitarie di grandi marchi.

Ad oggi Shady / Shibui conta tre dischi di platino in Polonia, 3 dischi d’oro in Francia e una marea di certificazioni in tutto il mondo per Thunder, brano di Gabry Ponte, LUM!X e Prezioso, che la vede sia in veste di autrice che di cantante.

Per la precisione il brano ha raggiunto il disco di diamante in Francia, il triplo platino in Norvegia, Svezia e Finlandia, il doppio disco di platino in Italia, Svizzera e Polonia, il disco di platino in Austria, Danimarca e in Canada, il disco d’oro in Germania, Spagna e Nuova Zelanda e il disco d’argento per oltre 200.000 copie/unità nel Regno Unito.

Dal 30 maggio Shibui è tornata ad incidere musica con il singolo Ai Koi Ai fuori per Warner Music Italy.

shady diventa SHIBUI e lancia “AI KOI AI”

Il primo singolo di Shibui è un mix ipnotico di tech-house, moderno city pop e nostalgico J-pop, intriso di un’anima pop.

Il brano è costruito su synth brillanti, linee di basso groove e vede al centro la splendida vocalità della cantautrice. Un pezzo romantico, surreale e al tempo stesso ballabile accompagnato da un videoclip girato a Tokyo che verrà lanciato prossimamente.