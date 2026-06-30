L’inizio di Amici 26 si avvicina sempre di più ed è già tempo di toto-nomi. Quando mancano poco più di due mesi al via, cresce infatti la curiosità su quelli che saranno i nuovi allievi e anche i prof di canto e di ballo della 26esima edizione del talent show, condotto da Maria De Filippi, che lo scorso 17 maggio ha visto trionfare Lorenzo Salvetti.

Articolo in costante aggiornamento. Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2026.

Amici 26, chi sono i nuovi professori?

Mentre Alessandra Celentano ed Emanuel Lo hanno già preso parte ai casting della nuova edizione, Anna Pettinelli – secondo alcune indiscrezioni – sembrerebbe pronta a lasciare la cattedra per debuttare come concorrente a Tale e Quale Show.

Un vero e proprio ritorno alle origini per la speaker di RDS, che non ha mai del tutto interrotto i rapporti con la Rai, dove nell’ultimo anno è apparsa regolarmente come opinionista de La Vita In Diretta, programma condotto da Alberto Matano.

Al suo posto, secondo alcuni rumors, potrebbe arrivare Noemi, oppure… Amadeus, già giudice al Serale.

Amici 26: i prof di ballo

Contrariamente ai due prof di ballo sopra citati, non si sa ancora nulla su Veronica Peparini.

La ballerina e coreografa – che lo scorso anno è tornata in cattedra dopo tre anni di pausa, prendendo il posto di Deborah Lettieri – non ha infatti ancora confermato o smentito la sua presenza al tavolo dei prof, dove quest’anno spegnerebbe 10 candeline.

Amici 26: i prof di canto

Sui professori di canto della 26esima edizione di Amici di Maria De Filippi aleggia ancora un alone di mistero.

Rudy Zerbi

Con ben sedici edizioni alle spalle, Rudy Zerbi è ormai un veterano del talent show e la sua presenza al banco dei prof è quasi scontata, sebbene non sia stata ancora ufficializzata.

Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini sembrerebbe invece confermata. In una recente intervista rilasciata al Corriere la showgirl ha infatti ribadito l’intenzione di non lasciare il programma.

Per lei si tratterebbe della sesta edizione al tavolo dei prof di canto, mentre ricordiamo che nel 2020 ha preso parte al talent show come esperta di ballo, affiancando Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Non ci resta dunque che aspettare per scoprire chi prenderà il posto di Anna Pettinelli e capire se Veronica Peparini e Rudy Zerbi verranno confermati o cederanno il proprio posto a qualcun altro.

Nel mentre, continuano i casting per la 26esima edizione del talent show!