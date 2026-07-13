Giordana Angi potrebbe essere uno dei nuovi professori di Amici 26. È quanto risulta ad All Music Italia da fonti vicine alla produzione: la cantautrice, che con il talent di Maria De Filippi ha un legame lungo ormai otto anni, sarebbe in corsa per sedere sulla cattedra di canto nella prossima edizione del programma.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da Fascino, e l’indiscrezione va presa come tale. Ma se trovasse riscontro, non sarebbe una scelta a sorpresa: sarebbe piuttosto l’ultimo passo di un percorso che ha portato Giordana, anno dopo anno, sempre più al centro del programma.

Da concorrente a prof: il percorso di Giordana Angi ad Amici

Il rapporto tra Giordana Angi e Amici comincia nel 2018, quando la cantautrice di Vannes, cresciuta tra Francia e Aprilia, entra nella scuola dopo anni di gavetta, un Sanremo Giovani nel 2012 e diverse case discografiche che non avevano creduto abbastanza in lei. Ne esce seconda nell’edizione 2018/2019, alle spalle di Alberto Urso, ma con il premio della critica assegnato dalle testate giornalistiche.

Da lì in poi il legame non si interrompe, ma cambia natura. Giordana passa dall’altra parte: dopo essere stata a capo di una delle squadre di Amici Celebrities, si occupa delle audizioni, segue i ragazzi nel dietro le quinte, scrive inediti e aiuta nella scelta dei brani. Sono suoi brani come Tienimi stanotte per Luigi Strangis e Dove sei per Sissi, e più recentemente Cuore bucato per Nicolò Filippucci ad Amici 24. In alcuni casi ha seguito anche la direzione artistica degli album degli allievi.

Giordana Angi e la 21co, l’etichetta di casa Amici

Nel 2022 arriva un altro passaggio. Giordana è tra i fondatori della 21co, l’etichetta discografica legata ad Amici nata insieme a Mamo Giovenco (direttore musicale del programma), Emanuela Sempio, il rapper Briga, Gabriele Costanzo e Fascino. Lei è l’unica del gruppo a ricoprire il ruolo di A&R, cioè quello che seleziona e segue gli artisti.

Un anno dopo, però, cambia tutto: nel 2023 esce dalla 21co e lascia Amici, per concentrarsi su un progetto internazionale.

La parentesi internazionale e il tour con Sting

Sono gli anni in cui Giordana Angi si sposta a Londra e costruisce una carriera fuori dai confini italiani. Pubblica She’s So Great, il primo album internazionale, realizzato in quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo) per l’etichetta Cherrytree Records.

Ma soprattutto arriva la chiamata che vale una carriera: apre 21 date del tour europeo di Sting, uno dei suoi idoli, con cui poi duetta nel brano Il nostro amore, adattamento italiano di For Her Love. Prima ancora aveva aperto i concerti francesi di Pascal Obispo.

Il ritorno ad Amici e il ruolo in video

Il rientro nel programma arriva nel 2024, e con una veste diversa da quella del passato. Giordana torna a occuparsi della parte artistica, dalla scelta degli inediti al lavoro con i ragazzi, ma da un anno il suo ruolo è diventato anche televisivo: è presenza costante in video, dove guida gli allievi nelle lezioni con i professionisti del settore.

Ed è proprio questo il punto che rende l’indiscrezione plausibile. La sua promozione a professoressa andrebbe nella direzione che Maria De Filippi sta già seguendo da tempo: dare alla cantautrice sempre più spazio davanti alla telecamera, dopo anni in cui il suo lavoro restava dietro le quinte.

Giordana Angi oggi: Warner, il nuovo singolo e il tour

Il possibile ingresso nella squadra dei professori arriverebbe in un momento vivo anche della sua carriera da artista. Dopo la parentesi internazionale, Giordana ha firmato con Warner Music Italy, con cui ha pubblicato Piano piano e, a maggio 2026, Quando poi ci lasceremo, il suo ultimo singolo.

Nel 2027 sarà inoltre in tour nei teatri italiani con il Piano Piano Tour, dopo gli appuntamenti quasi tutti sold out della scorsa primavera.

Cosa succede ora

L’indiscrezione, al momento, resta tale. Il cast dei professori di Amici 26 non è stato ancora ufficializzato e non ci sono conferme da parte della produzione, così come non sono ancora chiari gli eventuali altri cambiamenti nella squadra.

Se il nome di Giordana Angi trovasse conferma, la scuola di Maria De Filippi aggiungerebbe alla propria cattedra una figura che quel percorso lo ha fatto per intero: dal banco da allieva al lavoro dietro le quinte, fino alla cattedra. All Music Italia resta a disposizione per conferme o smentite ufficiali e continuerà ad aggiornare l’articolo con tutte le novità.