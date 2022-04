Quinto inedito ad Amici per Luigi. Si punta all’estate con l’Up tempo “Tienimi stanotte”

Luigi Tienimi stanotte testo e significato del nuovo inedito del cantautore.

Nel pomeridiano di Amici Luigi Strangis ha presentato per la prima volta il suo quinto inedito lanciato nel programma, Tienimi stanotte, brano che poi ha riproposto nella sfida finale della quinta puntata del serale.

Luigi Tienimi stanotte significato

Dopo Tondo, brano sulla storia di un bambino preso di mira in quanto considerato grasso, canzone scritta da Enrico Nigiotti, Luigi torna alle canzoni d’amore con un up-tempo che piacerà sicuramente alle radio.

In questo brano il ragazzo chiede alla persona amata di non lasciarlo solo durante la notte, di restargli accanto.

Luigi tienimi stanotte testo

La prima cosa che penso quando mi sveglio

mi infilo i vestiti e sembro te

Ho ancora la tua pelle addosso

sulle ossa

il tuo inchiostro addosso

sulle ossa

La prima cosa che penso quando t’incontro

riscelgo te

Ho ancora il tuo sballo addosso

sulle ossa

Il tuo sballo addosso

sulle ossa

e niente è così, niente è così na na

niente è come noi na na na na na

e niente è così, niente è così na na

niente è come noi

Tu tienimi stanotte

domani non lo so

ma chi se ne fotte

no tu tienimi stanotte

andiamo di poesie

le tue, le mie

le cose che stanotte

non possiamo fare, ma rimarranno fatte

tu tienimi stanotte

tu tienimi stanotte

Sei l’ultima e la prima volta

tienimi stanotte

c’è un cuore che sanguina

senza di te

Se non ti va la prima volta

tienimi stanotte

c’è un sole che lacrima

senza di te

E sono al tappeto

m’innamoro sicuro

il mondo è una bestia

nei tuoi occhi mi curo

Sei l’ultima e la prima volta

na na na na na

L’ultima e la prima na na na na na na

Tu tienimi stanotte

domani non lo so

ma chi se ne fotte

no tu tienimi stanotte

tu tienimi stanotte

Sei l’ultima e la prima volta

tienimi stanotte

c’è un cuore che sanguina

senza te

Sei l’ultima e la prima volta

tienimi stanotte

c’è un sole che lacrima

e sono al tappeto

mi innamoro sicuro

il mondo è una bestia

nei tuoi occhi mi curo

Sei l’ultima e la prima volta

na na na na na

L’ultima e la prima

na na na na na na

Tu tienimi stanotte

domani non lo so

ma chi se ne fotte

tu tienimi stanotte

tu tienimi stanotte

Sei l’ultima e la prima volta

tienimi stanotte

c’è un cuore che sanguina

senza te

Sei l’ultima e la prima volta

tienimi stanotte

c’è un sole che lacrima

e sono al tappeto

mi innamoro sicuro

il mondo è una bestia

e nei tuoi occhi mi curo

Sei l’ultima e la prima volta

na na na na na

L’ultima e la prima

na na na na na na