Amici di Maria De Filippi: per Luigi un nuovo inedito scritto da Enrico Nigiotti

Amici Luigi Tondo testo e significato del brano scritto per il cantautore da Enrico Nigiotti.

Nella puntata di domenica 13 febbraio Luigi, arrivato ultimo a pari merito con Alex nella classifica delle cover stilate da Emma, ha presentato un suo nuovo inedito. Un brano scritto da Enrico Nigiotti cantautore che fu allievo di Amici di Maria De Filippi proprio nell’anno di Emma (e che si auto eliminò per salvare Elena D’Amario, la ballerina che a quei tempi era la sua fidanzata).

Qualche anno dopo e con un Sanremo giovani andato non benissimo, Enrico ha partecipato a X Factor e lì ha trovato il. successo, come spiegato da Maria De Filippi stessa in puntata. Il ragazzi si è esibito con un grembiule che lo faceva, volontariamente, sembrare molto più grosso.

Sul web non sono mancate le critiche sulla scelta di far cantare un testo di questo tipo a qualcuno che non ha mai conosciuto questo tipo di problematica.

Luigi tondo SIGNIFICATO

Il brano racconta di un ragazzino in sovrappeso che è tranquillo e felice e, una mattina, inizia ad essere bullizzato e vessato dai. compagni in quanto cicciottello.

A Maria in particolare è piaciuta molto la natura positiva del pezzo in cui il ragazzo comprende come deve fottersene e andare avanti.

LUIGI TONDO TESTO E AUDIO

