Giordana Angi firma con Warner Music Italy e pubblica una ballad d’amore, “Piano piano”

Giordana Angi testo e significato del nuovo singolo, Piano piano, brano presentato in anteprima ad Amici di Maria De Filippi, programma che non solo ha consolidato la carriera della cantautrice (e autrice) ma dove ha lavorato per diversi anni dietro le quinte.

La Angi è reduce da un anno in cui, non solo ha pubblicato con un produttore internazionale per l’etichetta Cherrytreerec, il suo primo progetto internazionale, un EP che ha dato vita a quattro EP in quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo e francese) ma ha anche girato il mondo in tour come opening act di uno dei suoi idoli… Sting.

Dopo aver pubblicato sui social diverse cover ora per la cantautrice è tempo di tornare in Italia con nuova musica e un nuovo contratto discografico con Warner Music Italy.

GIORDANA ANGI PIANO PIANO SIGNIFICATO DEL BRANO

La Angi dopo le sperimentazioni internazionali torna con una ballad d’amore in cui racconta una relazione, intensa e profonda, la cui connessione supera ogni cosa, superficiale o digitale, e che si basa sulla voglia di essere vicini fisicamente costruendo qualcosa, lentamente ma con consapevolezza, sentendosi accettati dall’altra persona nelle proprie fragilità avendo qualcuno che possa essere un sostegno ma anche una difesa.

Il pezzo uscirà per Warner Music Italy il 15 novembre.

GIORDANA ANGI PIANO PIANO TESTO

