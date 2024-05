Nuovo progetto internazionale per Giordana Angi… esce l’album “She’s so great”

Dopo aver pubblicato nei mesi scorsi il suo primo EP in quattro lingue, italiano, francese, spagnolo e inglese (vedi qui, qui l’intervista video), Giordana Angi torna con un nuovo disco intitolato… “She’s so great“.

Ad annunciare l’uscita di questo nuovo album con Cherrytreerec, fuori in cd, vinile e in digitale dal 24 maggio prossimo, la cantautrice stessa. Al suo interno un duetto con Sting e uno con Diego Navaira.

“Potrei scrivere una frasetta e lasciare il resto al fato ma mi sembra riduttivo dato il lavoro che c’è dietro questo disco.

Partiamo dal fatto che in ‘she’s so great‘ ci sono le canzoni che suonerò quest’estate in tour in Europa aprendo i concerti di Sting ( Stiiiiing quello verooooo) ed è il mio primo album con Cherrytreerec.

Ho voluto fare con Martin Kierszenbaum , che ringrazio, un disco dai suoni essenziali, pop ma anche rock. Mi sembra di esser tornata a quando avevo 16 anni e giravo sempre con la chitarra addosso, manco fosse una gamba.

Se tutto questo l’avessero raccontato da ragazzina, mentre piangevo durante un concerto affondata dai cazzotti allo stomaco per le emozioni che la musica mi dava, oppure mentre suonavo a 20 anni in un pub per 50 euro o quando ho scritto la mia prima poesia perché ero (aiutateme a di triste) tristixima, beh, forse avrei cominciato a ridere.

Ecco.

Sono fiera di dove sono oggi, sono fiera del mio lavoro, delle porte in faccia e dei qualche successi. La musica è passione. E io sono qui con lei.”

Giordana Angi ci tiene poi a sottolineare quello che questo disco racchiude…

“Dentro questo album c’è un sacco di coraggio, coraggio di dire e dare, darmi a voi senza chiedere in cambio, coraggio di ributtarmi da capo in altri mercati, imparare una lingua, pazientare, ricantare mille volte fino a quando non mi viene detto che la pronuncia è perfetta, gettarmi in contesti nuovi. Insomma un vero viaggio! Come la vita.

E poi che ansia! Immaginatevi voi per un secondo a dover salire su un palco davanti a 30 mila persone che non ti conoscono.

Ma so che ce la farò.

E questa, cazzo, è una ficata. Dentro sto disco c’è Giordi oggi, trattatemela bene.

Amen (avrei altre cose ma piano piano)”

A seguire la tracklist:

She’s so great The wedding song (texting with Miley) Close to heaven Hard to breathe Il nostro amore feat. Sting My treasure That’s what time does Memories Big eyes feat. Diego Navaira Take us home

Qui a seguire le date in cui Giordana aprirà i live del tour mondiale di Sting.