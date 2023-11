Giordana Angi: cinque canzoni in quattro lingue per l’EP “Giordana”. Il primo singolo in Italia è “Con questa luce”

Venerdì 10 novembre esce in digitale “Giordana“, l’EP di Giordana Angi contenente cinque nuovi brani, tra cui il singolo “Photo“, cantato in quattro lingue differenti.

Il progetto internazionale della cantautrice italo-francese è già disponibile in pre-order qui e verrà lanciato su etichetta Cherrytree Music Company.

Tutte le canzoni contenute in questo nuovo progetto discografico di Giordana Angie sono state scritte da lei con Martin Kierszenbaum, Jerry Fuentes e Theron “Neff-U” Feemster.

L’EP è stato anticipato in Francia dal singolo “Photo” mentre per l’Italia il brano scelto per la promozione è “Con questa luce“.

A seguire la tracklist dell’EP nelle quattro versioni: italiano, francese, spagnolo e inglese.

ITALIANO

Foto Classico Ritorno sempre a te Mi ami sì Con questa luce

FRANCESE

Photo Notre Temps À côtè de moi Dis moi que oui Danser

SPAGNOLO

Foto Amame Vacìa Sì lo ves asì Fuegos Artificiales

INGLESE

Picture Show Me Love Embers Same Ecstatic

Giordana Angi attualmente è impegnata nell’apertura dei concerti dell’artista francese Pascal Obispo.