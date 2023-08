“Photo”, un up-tempo in francese, allegro ma anche struggente, per il ritorno di Giordana Angi

Giordana Angi “Photo” testo, significato e traduzione del nuovo singolo in francese in uscita su tutte le piattaforme digitali dall’1 settembre 2023.

In attesa dei due grandi eventi che la vedranno esibirsi in America, il 6 settembre al Mercury Lounge di New York e il 9 settembre al One Fine Day Festival di Philadelphia, Festival organizzato da Shaggy e Sting, Giordana Angi lancia il primo singolo ufficiale estratto dal suo progetto internazionale.

Fuori per Cherrytree Company il brano fa seguito al duetto con Pascal Obispo sulle note di “J’Etais pas fait pour le bonheu“, canzone che per diverse settimane ha stazionato nelle chart francesi e nella Top 10 dei brani più trasmessi dalle radio.

Giordana Angi Photo significato del brano

La cantautrice ha annunciato così questo primo singolo:

“Nel brano scritto in francese e destinato alle radio francesi, ho voluto assolutamente mettere un po’ d’italiano per non spezzare il legame che c’è tra me e voi e per non farvi sentire esclusi mai. Penso che questa canzone rappresenti la mia anima metà italiana e metà francese”

“Photo” è un brano energico e positivo, un up-tempo allegro, ma anche struggente, che poggia su emozioni che non moriranno mai. “Dentro una foto siamo immortali” cantata Giordana.

“È stato girato in Umbria – conclude la Angi e fotografa i momenti di vita quotidiana con gli affetti miei più cari”

La canzone è stata scritta da Jerry Fuentes, Theron ‘Neeff-U‘ Feemster, Giordana Angi e Martin Kierszenbaum in arte Cherry Cherry Boom Boom ed è il primo estratto dall’album in 4 lingue della cantautrice, un progetto in uscita prossimamente.

A seguire testo e traduzione della canzone.

Giordana Angi Photo testo, audio e traduzione

In arrivo