Giordana Angi: “Oggi sono in pace con me stessa e lo racconto in 4 lingue”

Video intervista a Giordana Angi a cura di Fabio Fiume.

Il percorso di un artista spesso è come un viaggio sulle montagne russe. Lo sa bene Giordana Angi, la cantautrice seconda classificata del talent più longevo della storia italiana, Amici di Maria De Filippi, e mai doma di esperienze e voglia di crescere.

E durante questo tragitto Giordana non ha mai perso quello che per lei è la priorità che la spinge a far musica: sfogare se stessa, raccontarsi, raccontare la vita.

Non a caso il disco s’intitola semplicemente Giordana, proprio perché all’interno c’è lei al 100%.

Tutto questo me lo racconta in una chiacchierata esclusiva in cui ammette di essere in pace con se stessa, cosa che le faccio notare con sua somma contentezza, essere assolutamente evidente ascoltando il lavoro.

Un disco che si compone di 5 tracce ma che esce in ben 4 lingue differenti: italiano, francese, inglese e spagnolo e che vanta la collaborazione del producer Martin Kierszenbaum, che ha lavorato fra gli altri con il suo mito, Sting, ma anche con Lady Gaga, Eminem, Limp Bizkit e Tatu, solo per citarne alcuni.

Non solo; questo incontro le è anche modo di poter raccontare il suo percorso, che passa ad oggi per due Festival di Sanremo, il primo a soli 17 anni, la vittoria già citata ad Amici, il suo recente lavoro per l’etichetta discografica 21Co, che confessa di aver momentaneamente abbandonato per i troppi impegni all’estero ma anche le soddisfazioni di incontrare miti come Sting, il suo sogno, e tanti altri.

E perché no! L’importanza, magari un giorno di tornare a Sanremo.

Vi invito allora a guardare questo piacevole incontro ma ancor di più ad ascoltare la nuova musica di Giordana Angi.

