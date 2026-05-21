Giordana Angi torna nei teatri italiani con il PIANO PIANO LIVE TOUR… CONTINUA, una nuova serie di concerti in programma nel 2027. Il calendario arriva dopo la tournée teatrale 2026, ormai conclusa, che si è chiusa il 30 aprile al Teatro Sannazaro di Napoli con diverse date sold out.

Il nuovo ciclo di live segna il ritorno dell’artista nei teatri italiani a tre anni dall’ultimo tour nel nostro Paese e aggiunge nuove date tra Roma, Milano, Firenze e Verona. Nei concerti, Giordana Angi porta sul palco una scaletta che attraversa diversi momenti della sua carriera, alternando brani più intimi a sonorità pop e rock.

Giordana Angi concerti 2027: date del tour

23 marzo 2027 – Teatro Concordia – Venaria

12 aprile 2027 – Teatro Olimpico – Roma

19 aprile 2027 – Teatro Manzoni – Milano

20 aprile 2027 – Teatro Politeama – Genova

21 aprile 2027 – Teatro Puccini – Firenze

22 aprile 2027 – Teatro Nuovo – Verona

Il nuovo tour di Giordana Angi

Il nuovo ciclo di concerti arriva dopo una prima parte di tour che ha registrato diversi sold out. Nei live, Giordana Angi costruisce uno spettacolo molto legato al rapporto diretto con il pubblico, accompagnata sul palco da Francesco Piantoni e Bernardino Ponzani.

Tra gli elementi centrali dello show ci sono anche le animazioni proiettate durante il concerto: una versione anime dell’artista accompagna alcuni momenti della scaletta e introduce il pubblico dentro l’universo visivo del tour.

Nel repertorio trovano spazio anche i singoli più recenti, da Quando poi ci lasceremo a Dammi un bacio, usciti negli ultimi mesi per Warner Records Italy.

Il percorso di Giordana Angi

Giordana Angi si è fatta conoscere al grande pubblico con la partecipazione ad Amici, costruendo negli anni un percorso tra scrittura e carriera da interprete. Oltre ai suoi album, ha firmato brani anche per altri artisti della scena pop italiana.

Negli ultimi anni ha alternato pubblicazioni discografiche e attività live, mantenendo una presenza costante soprattutto nel circuito teatrale. Il nuovo tour arriva in una fase in cui l’artista sta riportando al centro il rapporto diretto con il pubblico e la dimensione del concerto.

La scaletta del tour PIANO PIANO LIVE TOUR… CONTINUA

La scaletta ufficiale del tour non è stata ancora comunicata. Nei concerti dovrebbero comunque trovare spazio i brani più noti del repertorio di Giordana Angi, insieme ai singoli più recenti pubblicati nel 2026.

L’articolo verrà aggiornato quando sarà disponibile la scaletta completa della prima data del tour.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le nuove date del PIANO PIANO LIVE TOUR… CONTINUA sono disponibili online. Le prevendite ufficiali sono attive attraverso i circuiti autorizzati.

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