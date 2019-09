Alberto Urso E poi ti penti testo del nuovo singolo inedito dell’artista vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Sono passati circa tre mesi da quando Alberto Urso ha sollevato al cielo la coppa del vincitore di Amici battendo in finale l’amica Giordana Angi.

Da allora di cose ne sono cambiate nella vita di questo giovane artista che ha iniziato a cantare nove anni e che, diverso tempo fa, abbiamo incontrato per la prima volta tra i concorrenti di Ti lascio una canzone, il baby talent show di Antonella Clerici.

Poco prima della fine di Amici, a maggio per la precisione, Alberto ha firmato un contratto con la Polydor (Universal Music Italia) e pubblicato l’album Solo certificato con il disco d’oro per le oltre 25.000 unità.

Ora ci sono tre importanti appuntamenti in programma per il cantante…

Il primo è il lancio, il 20 settembre prossimo, di un nuovo singolo inedito, E poi ti penti, canzone che è stata presentata in anteprima a Verissimo proprio oggi (trovate il testo più in basso). Il brano anticipa l’uscita del nuovo album in arrivo quest’autunno.

A seguire, dal 24 settembre, Alberto Urso ricoprirà il ruolo di Direttore artistico di una delle due squadre di Amici Celebrities, il nuovo programma di Canale 5 a firma Maria De Filippi.

Proprio in quest’occasione Alberto tornerà a lavorare con l’amica Giordana, che guiderà la squadra dei Bianchi.

Dal 20 settembre infine sarà finalmente il momento di esibirsi live nei teatri italiani, queste le date del Solo tour:

29 settembre Roma – Auditorium Parco della Musica

4 ottobre Milano – Teatro degli Arcimboldi

17 ottobre Napoli – Teatro Augusteo

19 ottobre Catania – Teatro Metropolitan

22 ottobre Bari – Teatro Team

25 ottobre Torino – Teatro Colosseo

27 ottobre Firenze – Teatro Verdi

28 ottobre Bologna – Teatro Europauditorium

30 ottobre Brescia – Dis_Play Brixia Forum





ALBERTO URSO E POI TI PENTI TESTO

Penso a te

dentro al vuoto con lo sguardo

penso a te, è presto

penso e sei di un altro

non so più che cosa è giusto

non so più nemmeno se

ti ricordi soltanto il mio nome

o mi pensi anche te

Era quasi fine maggio

quando è cominciato tutto

e ci penso

non me ne ero neanche accorto

e tu mi guardavi senza

senza dirmi mai perché

forse ti stavi anche tu innamorando di me

Noi due anime così diverse

così uguali

noi capaci di dimenticarsi

per un giorno e poi

così romantici da dirsi sempre

che se di te non me ne frega niente

comunque tu nel mio destino ci sarai per sempre

E non è vero che siamo poi così diversi

e non è un caso se stasera

ho così voglia di abbracciarti

e non mi dire che vai via e non resti

perché so già che tra un minuto

torni, piangi e poi ti penti

Così romantici da dirsi sempre

che se di te non me ne frega niente

comunque tu nel mio destino ci sarai per sempre

E non è un caso se stasera ho così voglia di abbracciarti

e non mi dire che va via e non non resti

perché so già che tra un minuto

torni, piangi e poi ti penti

E poi ti penti

Immagine di copertina dai profili social dell’artista.