Gran finale per Max Pezzali ed il suo Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026.

Oltre 683.000 biglietti venduti per il live tour multigenerazionale in cui genitori e figli cantano brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Le hit si susseguono come se fossero un’unica traccia.

Uno dei pregi di Max Pezzali è quello di essere stato in grado di raccontare in musica le esperienze personali che con gli anni sono diventati momenti di vita scritti nella storia personale di molti.

L’energia che si respira alla stadio San Siro di Milano è un’energia positiva di chi è stato capace di catalizzare l’attenzione di tutto il pubblico presente nell’ennesimo sold out.

La scaletta scorre veloce e tutto San Siro fa da corista a Max Pezzali, canzone dopo canzone ed emozione dopo emozione.

Tra i brani eseguiti anche Cumuli, per anni non inserita in scaletta che tratta il tema della dipendenza da eroina che affliggeva i giovani negli anni 90.

Max Pezzali: la scaletta di Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026 del 12 luglio 2026

Di seguito la scaletta eseguita da Max Pezzali il 12 luglio 2026 allo stadio San Siro di Milano per il gran finale di Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026.