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Alessandro Genovese
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Max Pezzali, il gran finale del tour è una festa che unisce generazioni

Oltre 683 mila biglietti venduti per il tour negli stadi: a San Siro il pubblico canta ogni brano insieme a Max Pezzali, dal primo all'ultimo.

News di Alessandro Genovese
Gran finale per Max Pezzali ed il suo Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026
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Gran finale per Max Pezzali ed il suo Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026.

Oltre 683.000 biglietti venduti per il live tour multigenerazionale in cui genitori e figli cantano brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Le hit si susseguono come se fossero un’unica traccia.

Uno dei pregi di Max Pezzali è quello di essere stato in grado di raccontare in musica le esperienze personali che con gli anni sono diventati momenti di vita scritti nella storia personale di molti.

L’energia che si respira alla stadio San Siro di Milano è un’energia positiva di chi è stato capace di catalizzare l’attenzione di tutto il pubblico presente nell’ennesimo sold out.

La scaletta scorre veloce e tutto San Siro fa da corista a Max Pezzali, canzone dopo canzone ed emozione dopo emozione.

Tra i brani eseguiti anche Cumuli, per anni non inserita in scaletta che tratta il tema della dipendenza da eroina che affliggeva i giovani negli anni 90.

Max Pezzali: la scaletta di Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026 del 12 luglio 2026

Di seguito la scaletta eseguita da Max Pezzali il 12 luglio 2026 allo stadio San Siro di Milano per il gran finale di Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026.

 

Brano Note
1 Tieni il tempo
2 Bella vera
3 La lunga estate caldissima
4 Sei un mito Mash-up con Show Me Love e Street Player
5 Viaggio al centro del mondo
6 La regola dell’amico Medley con Disco Inferno
7 L’universo tranne noi
8 Ci sono anch’io
9 Hanno ucciso l’Uomo Ragno
10 Non me la menare
11 Rotta x casa di Dio
12 Cumuli
13 Un giorno così Medley con Senza averti qui
14 Ti sento vivere
15 Eccoti
16 Una canzone d’amore
17 La regina del celebrità
18 Nella notte Mash-up con Children, What Is Love e Mr. Vain
19 Io ci sarò Intro strumentale di Bitter Sweet Symphony
20 Come mai
21 Nessun rimpianto
22 La dura legge del gol
23 Gli anni
24 Lo strano percorso Medley con Grazie mille (edit)
25 NSOE
26 Tieni il tempo Finale con Ombelico
27 Con un deca

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