Kiss Kiss Way 2026 prosegue con la tappa di Pescara, in programma il 10 e 11 luglio, dopo gli appuntamenti di Torino, Baia Domizia e Viareggio.

Il tour estivo di Radio Kiss Kiss unisce Villaggio, attività per il pubblico, dirette, contenuti digitali e concerti gratuiti. Ogni tappa si sviluppa in due giornate: la prima dedicata al Villaggio Kiss Kiss, la seconda con il live serale.

Il live di Pescara si terrà sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, in Piazza I Maggio, con ingresso gratuito. Tra i primi artisti annunciati ci sono Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Mr Rain, Michele Bravi, Marco Masini, Fred De Palma, Benji & Fede e Clementino.

Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2026. Aggiunte le informazioni sulla tappa di Pescara, in programma il 10 e 11 luglio.

Kiss Kiss Way 2026: le tappe del tour

Data Città Stato 29-30 maggio 2026 Torino Evento concluso 12-13 giugno 2026 Baia Domizia Evento concluso 27-28 giugno 2026 Viareggio Evento concluso 10-11 luglio 2026 Pescara Prossima tappa

Kiss Kiss Way 2026 a Pescara: date, artisti e programma

La tappa di Pescara del Kiss Kiss Way 2026 si svolgerà il 10 e 11 luglio tra Piazza della Rinascita, conosciuta anche come Piazza Salotto, e lo Stadio del Mare, in Piazza I Maggio.

Il Villaggio Kiss Kiss sarà aperto gratuitamente al pubblico per due giorni con giochi, animazione, attività interattive, dirette radiofoniche, premi e gadget. Partecipando alle attività sarà possibile vincere i pass per l’area PIT, fino a esaurimento disponibilità.

Tra le esperienze previste torna anche la Roulette Umana Kiss Kiss. Gli speaker di Radio Kiss Kiss selezioneranno inoltre alcuni fan tra i partecipanti alle attività del Villaggio: potranno salire sul palco durante le prove e incontrare gli artisti.

Gli artisti annunciati per il live di Pescara

Sono 20 i primi artisti annunciati per il live del Kiss Kiss Way 2026 a Pescara:

Angie

Benji & Fede

Clementino

Dolcenera

Fred De Palma

Gemelli Diversi

Lorenzo Lupo

Mara Sattei

Marco Masini

Maria Antonietta e Colombre

e Michele Bravi

Mr Rain

Nerissima Serpe

Pinguini Tattici Nucleari

Rocco Hunt

Sal Da Vinci

Sarah Toscano

Senza Cri

Settembre

Tredici

Il programma del Villaggio Kiss Kiss a Pescara

Data Orario Programma Venerdì 10 luglio 10.00-13.00

16.00-23.00 Apertura del Villaggio Kiss Kiss con giochi, attività, animazione, musica, dirette radiofoniche ed esperienze dedicate al pubblico e ai partner del tour. Partecipando ai giochi si possono vincere i pass per l’area PIT, fino a esaurimento disponibilità. Sabato 11 luglio 10.00-18.00 Attività e intrattenimento per tutta la giornata. Anche in questa fascia sarà possibile ottenere pass per l’area PIT partecipando ai giochi, fino a esaurimento disponibilità.

Kiss Kiss Way 2026 a Pescara: il live dell’11 luglio

Evento Kiss Kiss Way 2026 – Pescara Data Sabato 11 luglio 2026 Orario Live show ore 21.00 Location Stadio del Mare / Piazza I Maggio – Lungomare Matteotti – Nave di Cascella – Pescara Ingresso Gratuito

Kiss Kiss Way 2026 a Viareggio

La tappa di Viareggio si è svolta il 27 e 28 giugno. Secondo i dati diffusi dagli organizzatori, l’appuntamento ha registrato 67.000 presenze nelle due giornate.

Tra gli aggiornamenti legati alla tappa toscana c’è stato anche l’arrivo di Giusy Ferreri, annunciata nel cast del live con Francesco Renga. La tappa ha confermato il formato del tour: Villaggio Kiss Kiss durante il giorno e concerto gratuito nella seconda serata.

Kiss Kiss Way 2026 a Baia Domizia

A Baia Domizia il Kiss Kiss Way 2026 è arrivato il 12 e 13 giugno. Il Villaggio ha animato la località per due giorni, mentre il live gratuito si è svolto il 13 giugno dalle 21.

Per la tappa campana gli organizzatori hanno comunicato 65.000 presenze. Anche in questo caso l’evento ha unito attività sul territorio, contenuti radio e social, partner experience e concerto serale.

Kiss Kiss Way 2026 a Torino

Torino ha aperto il tour 2026 del Kiss Kiss Way il 29 e 30 maggio in Piazza Castello. La prenotazione gratuita dei ticket per il live era partita il 18 maggio attraverso il sito ufficiale di Radio Kiss Kiss.

Nel cast della data torinese sono stati annunciati, tra gli altri, Annalisa, Gabry Ponte e Irama. Il 28 maggio, alla vigilia dell’evento, anche la Mole Antonelliana si è illuminata con il logo della manifestazione.

Cos’è il Kiss Kiss Way

Il Kiss Kiss Way è il tour estivo di Radio Kiss Kiss. Il progetto porta nelle città coinvolte un evento gratuito costruito su più livelli: radio, TV, live, attività per il pubblico, contenuti social e presenza sul territorio.

Il format prevede due giornate per ogni tappa. La prima è centrata sul Villaggio Kiss Kiss, con attività e iniziative aperte al pubblico. La seconda si chiude con il concerto gratuito, trasmesso successivamente anche sui canali del gruppo.

I partner del Kiss Kiss Way 2026

Il tour 2026 coinvolge diversi partner: DR Automobiles, Kidult, CeraVe, Plenitude, MSD Italia, eBay Live, Nescafé Latte e Lucart. Tra i partner tecnici figurano San Benedetto e TicketOne.