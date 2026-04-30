Madame torna dal vivo con un doppio giro di concerti nel 2026: il Disincanto Tour nei club da novembre e una lunga serie di date estive nei festival italiani. Le nuove date ampliano il calendario dei concerti, con biglietti già disponibili per diverse tappe e un tour che accompagnerà l’uscita del nuovo album.

Madame concerti 2026: date del tour

Madame Tour Estate 2026

30 giugno 2026 – Ma la Notte Sì! Festival, Area Verde – Capannori (LU)

3 luglio 2026 – Rugby Sound Festival, Castello – Legnano (MI)

6 luglio 2026 – Flowers Festival, Parco della Certosa Reale – Collegno (TO)

9 luglio 2026 – Live in Genova Festival, Arena del Mare – Genova

12 luglio 2026 – Anima Festival, Anfiteatro dell’anima – Cervere (CN)

14 luglio 2026 – NXT Festival – Bergamo

27 luglio 2026 – Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero – Villafranca (VR)

29 luglio 2026 – Udine Vola 2026, Castello – Udine

3 agosto 2026 – Zoo Music Fest, Porto Turistico – Pescara

9 agosto 2026 – Arena della Regina – Cattolica (RN)

11 agosto 2026 – Villa Bertelli Live, Villa Bertelli – Forte dei Marmi (LU)

12 agosto 2026 – Castiglioncello Festival, Castello Pasquini – Castiglioncello (LI)

18 agosto 2026 – Alguer Summer Festival – Alghero (SS)

23 agosto 2026 – Arena Bianca (Foro Boario) – Ostuni (BR)

25 agosto 2026 – Fossato del Castello – Barletta (BT)

2 settembre 2026 – Vicenza in Festival, Piazza dei Signori – Vicenza

4 settembre 2026 – Trento Live Fest, Trentino Music Arena – Trento

11 settembre 2026 – Dream Pop Fest, Teatro di Verdura – Palermo

13 settembre 2026 – Festival Taormina Arte, Teatro Antico – Taormina (ME)

Disincanto Tour 2026 (club)

28 novembre 2026 – Vox Club – Nonantola (MO)

30 novembre 2026 – Cartiere Carrara – Firenze

1 dicembre 2026 – Palapartenope – Napoli

5 dicembre 2026 – Atlantico – Roma

19 dicembre 2026 – Estragon – Bologna

Il nuovo tour di Madame

Il 2026 segna il ritorno live di Madame con due fasi distinte. In estate la cantautrice sarà nei principali festival italiani, mentre da novembre porterà il Disincanto Tour nei club. Un doppio percorso che alterna contesti open air e venue indoor, ampliando la dimensione dei suoi concerti.

Il tour arriva dopo l’uscita di DISINCANTO, album pubblicato il 17 aprile per Sugar Music. Il progetto raccoglie brani legati agli ultimi anni dell’artista, e sarà al centro della nuova esperienza live.

Il percorso di Madame

Madame si è imposta negli ultimi anni come una delle voci più riconoscibili del pop italiano contemporaneo, tra scrittura personale e attenzione alla produzione. Dopo i primi successi e le partecipazioni a Sanremo, ha costruito una presenza solida anche dal vivo, passando dai club ai festival.

Il nuovo ciclo di concerti arriva in una fase di consolidamento, con un repertorio che unisce i brani più noti alle nuove tracce di DISINCANTO.

La scaletta del tour Disincanto Tour

Al momento non è disponibile una scaletta ufficiale dei concerti. È probabile che la scaletta includa i brani del nuovo album DISINCANTO insieme ai pezzi più conosciuti del repertorio di Madame.

La scaletta verrà aggiornata dopo le prime date del tour.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il Disincanto Tour sono disponibili a partire da oggi alle ore 18:00 su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Anche per le date estive nei festival i biglietti risultano già in vendita sui circuiti autorizzati.

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