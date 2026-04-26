27 Aprile 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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27 Aprile 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 18 del 2026

Tutti i singoli italiani in uscita nella settimana 18 del 2026, aggiornati giorno per giorno fino al 1° maggio

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday settimana 18 2026 Radio Date
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Settimana 18 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

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New Music Friday: i singoli usciti dal 25 al 30 aprile 2026

lunedì 27 aprile 2026
Livia Bigi – Monnalisa (Kinorumore)

martedì 28 aprile 2026
Erica Mou – Lasciarti Andare
Gennaro Fasano – Ho scritto una canzone (Energy Power/Edizioni Lungoviaggio)

giovedì 30 aprile 2026
Eleonora Strino – La campana di vetro (Cam Jazz)
Leone Romani – Boreale
SILVIA IN BLUES – Rimanere soli (42 MHz Music Records)

venerdì 1 maggio 2026

ALMA Acoustic – Il Fiume dell’Oblio
Emilio – Nada (Emilio)
LeUltimeParoleFamose – VACANZE ROMANE (Lab22/Altafonte Italia)
Martelli e Ruben Camillas – Vita Magica (Hillbilly version) (Talento, Il Piccio Records, Join Management / The Orchard Italia)

Sayf – BUONA DOMENICA (Warner)
Via Mercanti – Canzone (Ada Music Italy / Cantieri Sonori Produzioni)
Weird Nightmare – Hoopla (Sub Pop)
Youbet – Youbet (Hardly Art)

I più attesi del New Music Friday settimana 17 2026

  • Sayf – BUONA DOMENICA (Warner)

Global releases: i singoli internazionali da tenere d’occhio

  • In arrivo

Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 8 maggio 2026

Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 8 maggio 2026 utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.

All Music Italia

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