Settimana 18 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Leggi le Pagelle nuovi singoli 24 aprile 2026 firmate da Alvise Salerno.
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New Music Friday: i singoli usciti dal 25 al 30 aprile 2026
lunedì 27 aprile 2026
Livia Bigi – Monnalisa (Kinorumore)
martedì 28 aprile 2026
Erica Mou – Lasciarti Andare
Gennaro Fasano – Ho scritto una canzone (Energy Power/Edizioni Lungoviaggio)
giovedì 30 aprile 2026
Eleonora Strino – La campana di vetro (Cam Jazz)
Leone Romani – Boreale
SILVIA IN BLUES – Rimanere soli (42 MHz Music Records)
venerdì 1 maggio 2026
ALMA Acoustic – Il Fiume dell’Oblio
Emilio – Nada (Emilio)
LeUltimeParoleFamose – VACANZE ROMANE (Lab22/Altafonte Italia)
Martelli e Ruben Camillas – Vita Magica (Hillbilly version) (Talento, Il Piccio Records, Join Management / The Orchard Italia)
Sayf – BUONA DOMENICA (Warner)
Via Mercanti – Canzone (Ada Music Italy / Cantieri Sonori Produzioni)
Weird Nightmare – Hoopla (Sub Pop)
Youbet – Youbet (Hardly Art)
I più attesi del New Music Friday settimana 17 2026
- Sayf – BUONA DOMENICA (Warner)
Global releases: i singoli internazionali da tenere d’occhio
- In arrivo
Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 8 maggio 2026
Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 8 maggio 2026 utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.